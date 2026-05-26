Buổi họp báo do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì cùng với sự tham gia của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Công an tỉnh Tây Ninh.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do 2 nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án, xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee'f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành).

Tại hiện trường ghi nhận, nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001; quốc tịch: Australia) bị bắn 2 phát đạn gây tử vong tại chỗ; nạn nhân Sauni Sam (SN 5/3/1999; quốc tịch Australia) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng, hiện đang điều trị tích cực.

Đối tượng Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoa; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án)

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM lấy lời khai đối tượng Tafia Steve (Quốc tịch Samoa). Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị hại; thu thập dấu vết "nóng" tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kết hợp ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố để truy xét 2 hung thủ gây án.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an TP.HCM và lực lượng phối hợp đã xác định 2 nghi phạm là Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoa; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch: Samoa; đối tượng đồng phạm); đồng thời, làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an; sự hỗ trợ, phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ hai đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ sau khi gây án.

Các đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Lực lượng công an với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng; không để các đối tượng tiếp tục gây án, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân.Hai đối tượng được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Vaa Vaa về trụ sở Công an TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Theo đó, ngày 14/5, hai đối tượng nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối ngày 21/5 thì ra tay sát hại 2 nạn nhân với 3 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee'f.

Quá trình điều tra, Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM – tỉnh Tây Ninh) và 7 người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.