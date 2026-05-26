Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Vũ Thị Mận sinh năm 1984

Theo Chi Chi | 26-05-2026 - 16:02 PM | Xã hội

Vũ Thị Mận là chủ cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số nhà 027, đường Mường Hoa, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ngày 25/5/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện, kiểm tra 02 hộ kinh doanh vi phạm buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn trị giá gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/5/2026, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh gồm 02 cơ sở trên địa bàn phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai (số 185 đường Điện Biên và số 831 đường Yên Ninh) do Vũ Minh Hoàng (sinh năm 1993, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ lô hàng giả nhãn hiệu của Vũ Minh Hoàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 5.859 sản phẩm giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng: Adidas, Nike, Crocs. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết lên tới trên 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối với Vũ Minh Hoàng.

Cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số nhà 027, đường Mường Hoa, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Vũ Thị Mận (sinh năm 1984, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện và thu giữ 2.013 sản phẩm balo, giày, áo giả mạo các nhãn hiệu lớn như: The North Face, Nike và Adidas. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là hơn 300 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ lô hàng giả nhãn hiệu của Vũ Thị Mận.

Tại cơ quan Công an, các chủ hàng đều thừa nhận đã thu mua số hàng hóa này từ mạng xã hội và tại các chợ đầu mối tại Hà Nội về bán kiếm lời, toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đại diện bảo hộ sở hữu trí tuệ của các nhãn hiệu trên tại Việt Nam cũng đã xác nhận đây đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối với Vũ Thị Mận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/5/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Hoàng và Vũ Thị Mận về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét phòng trọ của Nguyễn Anh Thư SN 1993

