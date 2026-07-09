Chiều nay, Tuyên Quang họp báo vụ điểm Toán tốt nghiệp THPT cao bất thường
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh vào chiều 9/7.
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Tiền Phong