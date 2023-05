Khi nhà là vũ trụ riêng của mỗi gia chủ: MC Khánh Vy chọn 1 tông màu đơn giản để thể hiện cá tính, KTS Nghiêm Đình Toàn coi trọng sự ‘đa-zi-năng’

Sự kiện Inspiration Date: House n Home - Make Your Own Verse đánh dấu sự ra mắt hệ sinh thái siêu nội dung House n Home diễn ra ngày 11/5 vừa qua đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng những người yêu nhà và quan tâm đến không gian sống.



Một trong những điểm nhấn của Inspiration Date: House n Home - Make Your Own Verse chính là minitalk “House Are You” có sự góp mặt khách mời MC Khánh Vy cùng 2 cố vấn chuyên môn là KTS Nghiêm Đình Toàn - đồng sáng lập công ty me+ Architect và chị Nhung Nguyễn - COO nanoHome. Dưới sự dẫn dắt của host Dino Vũ, những chia sẻ thực tế của các khách mời đã truyền tải cho khán giả tinh thần nhà là “your verse”, nơi thể hiện lối sống, cá tính và cũng là vũ trụ riêng của mỗi gia chủ.

Minitalk “House Are You” có sự góp mặt của Khánh Vy cùng KTS Nghiêm Đình Toàn - đồng sáng lập công ty me+ Architect và chị Nhung Nguyễn - COO nanoHome

Từ kinh nghiệm thực tế nhiều năm và trải nghiệm trong quá trình thực hiện show truyền hình thực tế “Là Nhà”, KTS Nghiêm Đình Toàn nhận định dù rất muốn ngôi nhà là nơi thể hiện phong cách riêng nhưng không phải gia chủ nào cũng có thể bộc lộ hết cá tính của mình với KTS. Vậy nên KTS sẽ phải là người đi tìm phương án cho phép mọi người đa dạng hóa hoạt động trong một không gian sống. Điều này cũng giúp trung hòa cá tính của các thành viên, để ai cũng thoải mái khi trở về nhà.

“Khi tìm gặp KTS, ai cũng nói muốn có một phòng ăn, một phòng ngủ, một phòng bếp nhưng trên thực tế, mọi người nhìn lại cách mình sống. Chúng ta đều từng ăn trong phòng khách hoặc đọc sách trong phòng bếp. Vậy nên một không gian tốt do KTS thiết kế là cho phép mọi người có nhiều kịch bản trong cuộc sống của họ hơn, không phải bị cố định phòng khách là phòng khách phòng ngủ là phòng ngủ và phòng này phù hợp với ai”, KTS Nghiêm Đình Toàn nói.

KTS Nghiêm Đình Toàn

Ngoài ra, anh Nghiêm Đình Toàn chia sẻ với tư cách một KTS, bản thân anh sẽ không can thiệp trực tiếp để thay đổi hoàn toàn phong cách của gia chủ với ngôi nhà vì “thay đổi hoàn toàn chưa chắc đã tốt hơn”. “KTS không thể nói với chủ nhà bạn phải thay đổi để tốt hơn mà phải nhìn cách sống và cá tính của chủ nhà, quan sát cả những người sống tại đó. Người giỏi sẽ biết cách tìm ra cách phù hợp nhất”, co-founder me+ Architect nhận định.

Là người đang sở hữu 2 căn nhà ở cả 2 thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, MC Khánh Vy cho biết nhà là nơi thể hiện cá tính có phần đơn giản của cô. Khánh Vy tự nhận mình “không có gu thẩm mỹ lắm” nên muốn làm cho căn nhà của mình đơn giản nhất có thể. Cô đã lựa chọn tông màu “trắng từ A-Z” cho đồ nội thất vì khi nhìn vào tông màu này nữ MC cảm thấy vô cùng an yên.

Điều thú vị là trong quá trình sửa nhà tại Hà Nội, dù KTS thuyết phục Khánh Vy bỏ bộ sofa không hợp với căn nhà thì nữ MC và bố vẫn cố sơn và bọc vải trắng để níu giữ món đồ yêu thích. Khánh Vy nhận thấy để thoải mái một ngôi nhà của riêng mình thì ngoài tính thẩm mỹ, một điều cũng quan trọng không kém là cần coi trọng cảm xúc của bản thân dành cho từng đồ vật.

MC Khánh Vy

“Cảm xúc khi sống trong căn nhà mình là người hiểu rõ nhất và có thể cân đối được. Có tấm thảm em cảm thấy thay đi sẽ đẹp hơn nhưng con mèo của em lại thích tấm thảm đó, có khi thay đi nó sẽ không còn nằm nữa. Em luôn tin căn nhà như một người bạn, như một ‘linh hồn’ nên mình sẽ nghe theo”, MC Khánh Vy chia sẻ.

Từng cải tạo nhiều căn nhà vô cùng đẹp mắt, đắt đỏ nhưng chủ nhà “không thể tương tác với không gian sống” nên KTS Nghiêm Đình Toàn cũng đồng tình với chia sẻ của Khánh Vy. “Mỗi đồ vật chúng ta tương tác đều chứa cả cảm xúc của bản thân. Không phải món đồ đắt hay rẻ mới có cảm xúc mới có cảm xúc mà quan trọng là con người có tương tác với không gian đó hay không. Lựa chọn đồ nội thất rất quan trọng, phải phù hợp với cách mỗi người sử dụng và KTS sẽ đóng vai trò tư vấn, góp ý”, anh Nghiêm Đình Toàn cho biết.