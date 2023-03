Khi thú chơi đồ hiệu cũng là cách làm giàu thời thượng: Đồng hồ tăng giá gấp đôi sau 18 tháng, 1 loại tài sản đầu tư còn ‘lời hơn cả cố phiếu và vàng’

Đồng hồ

Các nhà sưu tập xem những chiếc đồng hồ cũ không chỉ là một cách sành điệu tinh tế để phối với quần áo mà còn là tài sản mới hấp dẫn trong danh mục đầu tư của họ. Nhà đầu tư tư nhân Peter Goodwin cho biết khoản đầu tư vào đồng hồ của anh đã tăng gấp đôi giá trị chỉ sau 18 tháng. Tuy vậy, Goodwin vẫn lo ngại bởi đầu tư vào tài sản này “giống như đầu tư theo đà vào cổ phiếu”, khá mạo hiểm và nhiều rủi ro.

Với Shahien Hendizadeh, một sinh viên mới tốt nghiệp trường kinh doanh ở Los Angeles (Mỹ), mua một chiếc Rolex cổ điển giống như “mua cổ phiếu của một công ty như Nestle hay Google, là cổ phiếu blue-chip tinh túy”. Anh đã mua một chiếc Rolex Submariner 1982 với giá 13.000 USD, chỉ trong vòng hai năm, giá trị của món đồ này đã tăng thêm 10.000 USD.

Theo trang Gentlemans Journal, có một số thương hiệu mà bạn có thể yên tâm đầu tư, trong đó Rolex là sự lựa chọn số 1.

“Mọi người vẫn nghĩ rằng những đồng hồ siêu hiếm, siêu đắt như của Patek Philippe sẽ kiếm được số tiền lớn tại các cuộc đấu giá, nhưng với Rolex, bạn có thể thực hiện một giao dịch mua tương đối khiêm tốn mà vẫn nhận được tiền lãi. Nguyên tắc chung là đầu tư vào các mẫu thể thao bằng thép không gỉ, chẳng hạn như Submariner, GMT-Master, Explorer,...”, Gentlemans Journal viết.

Mới đây, theo báo cáo của Boston Consulting Group Inc. và WatchBox, giá đồng hồ Rolex, Patek Philippe và Audemars Piguet tăng trung bình 20% mỗi năm kể từ giữa năm 2018, vượt xa chỉ số chứng khoán S&P 500.

Phụ kiện

Một nghiên cứu năm 2017 của nền tảng bán lẻ trực tuyến đồ xa xỉ Baghunter đã gợi ý một số loại ví có lợi nhuận đầu tư vượt trội so với cổ phiếu và vàng. Baghunter cho rằng những chiếc túi Hermes Birkin - một trong những biểu tượng thời trang cao cấp - luôn tăng giá trị trong 35 năm qua, với mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 16%. Phiên bản giới hạn và túi 2 màu còn mang lại lợi nhuận trung bình 20%.

Nghệ thuật

Cố vấn nghệ thuật Erica Samuels nói với CNN rằng nếu bạn muốn đầu tư vào nghệ thuật, điều quan trọng là phải dành thời gian nghiên cứu xem cái gì đáng mua và cái gì không đáng mua. Và tác phẩm nghệ thuật bạn mua lý tưởng nhất phải là thứ bạn yêu thích, vì vậy bạn không ngại giữ nó trong khi chờ giá trị của nó tăng lên.

David Schrader, quản lý bộ phận bán hàng tư nhân nghệ thuật đương đại tại Sotheby's cũng đồng quan điểm khi khuyên mọi người nên mua thứ gì mình yêu thích để có thể “sống với nó”.

Những người kiếm được tiền từ đầu tư nghệ thuật thường chi khoảng 250.000 USD trở lên lúc đầu, và nếu “trúng mánh”, bạn có thể kiếm được hơn gấp nhiều lần. Năm 2017, "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci đã trở thành bức tranh đắt nhất từng được bán với giá 450,3 triệu USD.

Ô tô

Xe cổ là loại tài sản hoạt động tốt nhất trong Chỉ số đầu tư hàng xa xỉ của Tập đoàn tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới Knight Frank với doanh bán phá kỷ lục trong thập kỷ qua. Năm 2019 ghi nhận giá trị của những chiếc xe cổ tăng 334% chỉ trong 10 năm.

Năm 2018, một chiếc Ferrari 250 GTO đã được bán tại RM Sotheby's với giá kỷ lục 48,4 triệu USD. Nhưng bạn không cần phải bỏ ra hàng triệu USD để đầu tư vào một chiếc xe hơi cổ. Alain Squindo, giám đốc điều hành của Sotheby's, nói với US News & World Report rằng mọi người hoàn toàn có thể mua một chiếc xe đáng để đầu tư với giá 20.000 USD trở xuống. Điều quan trọng là mua và giữ được chiếc xe với hiện trạng tốt.

Matthew Perry, một chủ ngân hàng đầu tư có niềm đam mê với xe đua thể thao đã tư vấn cho các nhà sưu tập rằng dù với bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn cần biết ngân sách của mình là bao nhiêu.

“Sau đó, xác định các cơ hội trong phạm vi ngân sách đó. Tôi từng mua ô tô với giá dưới 10.000 USD và kiếm được hơn 100%. Nhưng để làm được điều này, bạn cần biết rõ ô tô của mình và thị trường,” Perry nói, “Tính thẩm mỹ rất quan trọng, thêm vào đó các yếu tố như thương hiệu uy tín, độ hiếm của mẫu xe và tình trạng có nguyên bản hay không”.

Trang sức

Năm 2018, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng của Harry Winston đã được bán với giá 50,4 triệu USD tại cuộc đấu giá của Christie. Cũng giống như đầu tư vào nghệ thuật, bạn nên chọn những trang sức mà mình yêu thích trong khi chờ đợi giá trị của chúng lên cao.

Simon Teakle, người từng điều hành bộ phận trang sức tại Christie's New York, nói với Huffington Post rằng những món đồ tốt nhất để đầu tư là “đồ trang sức độc nhất vô nhị và hiếm có”. Who What Wear đã báo cáo rằng các thương hiệu tốt nhất để đầu tư vào năm 2019 bao gồm Cartier và Anito Ko, những món trang sức có nhu cầu cao. Đồ trang sức của cả 2 thương hiệu thường được bán với giá hàng nghìn đô la, nhưng bạn có thể mua một chiếc nhẫn Anito Ko với giá thấp nhất là 900 USD.

Theo Yahoo Finance, The New York Times