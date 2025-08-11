Khoa Pug về Việt Nam đi tập tễnh sau 2 lần kéo chân, gây tranh cãi từ ngoại hình đến thói quen ăn uống

Không phải là gương mặt xa lạ, Khoa Pug - YouTuber xuất hiện ở đâu là thu hút sự chú ý ở đó. Bởi anh luôn khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì những lần vung tiền cho các dịch vụ thượng lưu, đắt đỏ và cả những trải nghiệm hiếm ai dám thử.

Đặc biệt nhất phải kể đến màn kéo chân trị giá hơn 5 tỷ đồng của Khoa Pug. Thời điểm đó, anh khiến cả cõi mạng bàn tán, thậm chí còn được coi là “màn kéo chân ồn ào nhất Việt Nam”. Tốn khoảng gần 2 năm để Khoa Pug có thể đi lại, sinh hoạt bình thường với “chiếc chân mới” cùng chiều cao từ 1m67 lên 1m75.

Tuy nhiên như vậy có vẻ vẫn chưa đủ. Bởi mới đây, Khoa Pug lại tiếp tục gây sốt khi công khai kéo chân lần 2. Lần này, "YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam" cho biết đã chi 3 tỷ đồng qua Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ca phẫu thuật kéo chân, nâng chiều cao lên 1m80.

Khoa Pug tiếp tục kéo chân lần 2

Nói về lý do, Khoa Pug giải thích: “Vì lúc mình kéo đùi dài ra thì cẳng chân sẽ bị ngắn, không/khó có thể ngồi xổm được, vì đùi dài hơn cẳng chân. Đó là lý do mình phải đi kéo chân lần 2, mới ngồi lên ngồi xuống thuận tiện được. Hơn nữa, sải tay mình hơn 1m7 nên kéo chân ra thì tỷ lệ cơ thể sẽ trông đẹp hơn. Chứ lúc chưa kéo chân thì lưng mình dài, đầu to còn chân lại ngắn, nó không hợp lý".

Song đến hiện tại, Khoa Pug đã trở về Việt Nam với diện mạo mới toanh. Nam YouTuber cho biết đã khá lâu rồi anh mới quay vlog tại Việt Nam. Thế nhưng điều khiến nhiều người quan tâm nhất chính là ngoại hình của anh sau kéo chân lần 2.

Tuy nhiên, Khoa Pug lại khiến nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi nhìn anh có phần cao hơn nhưng lại tăng cân trông thấy. Không những vậy, Khoa Pug còn để mái tóc dài, không được buộc gọn gàng khiến dân tình nhận xét nhìn bề ngoài có phần xuề xoà, không chỉn chu.

Ngoài ra, về “đôi chân mới”, Khoa Pug bày tỏ đi lại vẫn chưa cứng, di chuyển còn khá khó khăn. Trong clip, nhiều người thấy rõ anh chàng đi tập tễnh, hơi thở ngắt quãng, thậm chí có những lúc bước lên, xuống cầu thang phải có người hỗ trợ thêm. Dẫu vậy dù chưa lành hẳn nhưng Khoa Pug vẫn tự thưởng cho mình những “kèo” ăn uống khiến người xem “phát hoảng”.

Diện mạo hiện tại của Khoa Pug với chiều cao mới

Nam YouTuber để tóc dài xuề xoà

Và vóc dáng thì tăng cân trông thấy

Đầu video, Khoa Pug review món gà ủ muối, anh còn nói rằng: “Người xưa có câu ‘chó liền da, gà liền xương’ nên nếu mình ăn thịt gà này sẽ mau lành hơn các bạn”. Song thực tế, nhiều người cho rằng không biết Khoa Pug đang đùa hay thật bởi anh có phần hiểu sai ý nghĩa của câu tục ngữ trên. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ rằng câu nói đó phản ánh kinh nghiệm dân gian về khả năng phục hồi của 2 loài vật này và mở rộng hơn là chỉ những người có sức khoẻ tốt, mau khỏi bệnh chứ không liên quan đến việc ăn thịt gà thì sẽ tốt cho xương.

Bên cạnh đó sau khi ăn thịt gà, Khoa Pug lại tiếp tục ghé một nhà hàng hải sản và thưởng thức loạt món ăn đắt tiền, độc lạ như: Gián biển, tôm hùm khổng lồ,...

Dù mới phẫu thuật, chân vẫn chưa thực sự cứng cáp nhưng Khoa Pug khá thoải mái trong vấn đề ăn uống

Thế nhưng nhìn những trải nghiệm ăn uống của Khoa Pug, cộng đồng mạng bình luận bày tỏ thắc mắc vì không thấy nam YouTuber kiêng khem món gì. Netizen cho hay thông thường sau các ca phẫu thuật, bác sĩ sẽ khuyên nên hạn chế những thực phẩm có thể gây kích ứng như hải sản, thịt gà,... để nhanh lành hơn. Trong khi đó, Khoa Pug lại có phần vô tư và không cần kiêng cữ dù anh chỉ mới phẫu thuật thành công gần đây.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao anh lại quyết định để tóc dài vậy, nhìn diện mạo này khác lạ quá, không hợp lắm nên hớt tóc đi anh”.

- “Nhìn đúng là cao hơn hẳn nhưng mà trông có vẻ mệt quá. Đi lại khó khăn, nói chuyện còn bị thở ngắt quãng”.

- “Không cần kiêng gì sao Khoa ơi? Với cả sau này anh có nghĩ đến chuyện đi tập gym cho vóc dáng đẹp hơn không?”.

- “Cứ đà này, mình sợ 2 - 3 năm nữa Khoa không đi lại được quá. Cảm giác nặng nề vô cùng”.

- “Nên giữ gìn cho chân lành hẳn nhé bạn. Cũng nể bạn thật, có thể kéo chân tới 2 lần”.

Trước đó, Khoa Pug cũng chia sẻ lại các trải nghiệm của mình khi kéo chân lần 2. Anh ở lại viện khoảng 4 ngày để hồi phục sau phẫu thuật. So với lần 1, Khoa Pug cho biết lần này đã đau hơn, nên khi xuất viện còn không cần sử dụng đến thuốc giảm đau.

Anh cho biết nếu cộng cả lần kéo chân thứ nhất và lần thứ 2 này (nếu đúng kế hoạch) thì anh sẽ tăng thêm 15cm, tức là nâng chiều cao từ 1m65 lên 1m80, như mong muốn. "Trên toàn thế giới luôn, kéo được 15cm là siêu hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nên mình cũng đang đạt được một thành tựu mà bản thân khá tự hào, rất hiếm người có được", Khoa Pug còn có dự định lúc nào về Việt Nam sẽ đăng ký kỷ lục Guinness về việc kéo dài chân.