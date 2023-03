Khoa Pug xuất hiện trên fanpage của tạp chí Mỹ, đôi chân dài miên man trị giá 5 tỷ chiếm trọn sự chú ý của dân mạng quốc tế

Vốn là một YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam, Khoa Pug ngày càng gây chú ý hơn khi sang Mỹ thực hiện phẫu thuật kéo chân. Từ chiều cao 1m67, hiện tại anh chàng đã cao đến 1m75. Khoa Pug từng tiết lộ, tổng toàn bộ chi phí cho việc cao lên 8cm này lên tới khoảng 5 tỷ đồng.

Mới đây, hình ảnh Khoa Pug kéo chân bất ngờ xuất hiện trên fanpage của tạp chí GQ Mỹ. Được biết, tạp chí GQ thành lập từ năm 1931, là tạp chí dành cho nam giới, được phát hành hàng tháng với đa dạng chủ đề như thời trang, phong cách, công nghệ, du lịch,... Tạp chí với tuổi đời gần 100 năm này quy tụ nhiều gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới xuất hiện trên trang bìa.

Hình ảnh của Khoa Pug được đăng tải trên fanpage của tạp chí Mỹ

Chính vì vậy, hình ảnh của Khoa Pug khi được đăng tải trên fanpage đã thu hút sự chú ý của rất đông người hâm mộ. Theo đó, hình ảnh này của anh xuất phát từ bài báo trong một ấn phẩm của tạp chí GQ. Nội dung của bài báo là chia sẻ của những người đàn ông đã và đang thực hiện phẫu thuật kéo chân. Ngoài ra, trong bài viết cũng đề cập đến các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu của bác sĩ nổi tiếng về phẫu thuật kéo dài xương đùi, tăng chiều cao cho nam giới.

Chia sẻ về việc lên báo Mỹ, Khoa Pug từng tiết lộ anh mất 1 tiếng đồng hồ để phỏng vấn và chụp ảnh. Song, vì không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân cũng như quy định bảo mật, Khoa Pug cho hay anh không đồng ý để tên trong bài viết. Vì vậy, 3 tấm ảnh của Khoa Pug được sử dụng trong bài chỉ ghi ngắn gọn dòng chú thích: “One popular Vietnamese YouTuber went from five foot four to five seven after Dr. D extended his femurs” (tạm dịch: Một YouTuber nổi tiếng của Việt Nam đã cao từ 1m65 lên 1m70 sau khi được bác sĩ D kéo dài xương đùi).

Cũng theo Khoa Pug, anh không xác nhận số liệu chiều cao được công khai trong bài viết. Bởi thời điểm từ khi phỏng vấn đến khi đăng tải cách nhau khá xa. Ngoài ra, nam YouTuber cũng từng thực hiện nhiều đoạn clip đo chiều cao và hiện tại anh đang cao 1m75.

Khoa Pug thực hiện kéo chân tại Mỹ

Tuy nhiên thời điểm Khoa Pug xuất hiện trong bài báo đã cách đây gần 1 năm, khi đó anh chỉ chia sẻ trong một clip YouTube của mình nên không quá rầm rộ. Ngoài ra, nam YouTuber cũng cho biết vì quy định báo chí Mỹ nên anh không được phép tự ý đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân.

Đến hiện tại, khi một lần nữa được đăng tải hình ảnh trên fanpage tạp chí, Khoa Pug nhận được nhiều tương tác lớn từ cả người Việt lẫn bạn bè quốc tế. Rất nhiều bình luận trái chiều được để lại phía dưới bài đăng. Phần lớn, nhiều người lo lắng về sức khoẻ và tò mò về ngoại hình hiện tại của Khoa Pug. Còn khán giả Việt lại không ngần ngại tag bạn bè mình vào để xem Khoa Pug vươn tầm thế giới.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Đôi chân trông như không thể giữ anh ấy đứng vững được nữa. Tôi tưởng tượng rằng cơ/gân/dây chằng sẽ có vấn đề mãi mãi.

- Liệu bạn ấy có đủ khoẻ với đôi chân phẫu thuật này?

- Sau khi đọc bài viết, tôi thấy trong tương lai anh ấy có thể gặp nhiều vấn đề về hông và đầu gối.

- Trời ơi idol, sao qua tới tận đây rồi!

- Khoa Pug vươn tầm thế giới luôn rồi nè!

Chiều cao hiện tại của Khoa Pug là 1m75

Khoa Pug có thể lái xe, đi xe đạp, tập thể dục bình thường với đôi chân phẫu thuật

Về phía mình, Khoa Pug cũng từng thừa nhận kéo chân là một phẫu thuật tốn kém, đòi hỏi sự suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định thực hiện. Bên cạnh đó, cũng phải xác định sẽ có nhiều bất tiện trong sinh hoạt hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Thật sự bạn dư tiền lắm, ở nhà ba mẹ nuôi ăn, ở không như Khoa Pug thì mới đi kéo chân, còn không thì thôi. Làm cái này, tốn thời gian, tốn tiền. Để thời gian đi ăn chơi sướng hơn các bạn. Thay vì bỏ ra 5 tỷ kéo chân thì bạn đi ăn chơi này nọ rồi đi mua xe tán gái vui hơn. Kéo chân để làm gì đâu các bạn?", Khoa Pug bày tỏ.