Khoan sâu 4.000 mét, phát hiện 43 triệu tấn ‘kho báu’ khoáng sản có thể làm rung chuyển thị trường: Đức sắp ‘nắm trùm’ năng lượng toàn châu lục?

Công việc này nằm trong khuôn khổ dự án RoLiXX và tập trung vào Lưu vực Bắc Đức. Đây là lưu vực lớn nhất thuộc Hệ thống Lưu vực Trung Âu và được cho là nắm giữ tiềm năng khai thác lithium cực kỳ lớn.

Các dữ liệu ban đầu cho thấy khu vực này chứa khoảng 43 triệu tấn lithium carbonate. Lượng lithium này hòa tan trong các dòng nước mặn sâu và nóng nằm trong các lớp đá Rotliegend thuộc kỷ Permi có niên đại khoảng 300 triệu năm.

Ông Dominik Soyk, đại diện đơn vị điều phối dự án Neptune Energy, khẳng định lithium đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Với dự án RoLiXX, các nhà khoa học đang điều tra tiềm năng của các dòng nước sâu chứa lithium vốn ít được nghiên cứu tại Lưu vực Bắc Đức.

Lớp đá Rotliegend nằm ở độ sâu từ 3.000 mét - 5.000 mét bên dưới các dãy núi thấp của Đức. Đây được coi là khu vực đặc biệt triển vọng đối với nguồn nước sâu chứa lithium.

Trong dự án kéo dài 36 tháng này, nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng các giếng khoan sâu hiện có để lần đầu tiên phân tích và đánh giá tài nguyên một cách có hệ thống. Dữ liệu cho thấy hàm lượng lithium ở một số khu vực đủ cao để trở thành một nguồn tài nguyên lớn chưa từng được khai phá.

Trước đó vào tháng 9/2025, Neptune Energy từng xác nhận Đức sở hữu một trong những trữ lượng tài nguyên lithium lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên việc tách lithium từ nước muối sâu đối mặt với những thách thức kỹ thuật phức tạp. Nước muối chứa một hỗn hợp các nguyên tố hòa tan và sự thay đổi áp suất cũng như nhiệt độ trong quá trình khai thác có thể khiến các khoáng chất bị kết tủa. Các lớp cặn lắng này có thể làm tắc nghẽn thiết bị và giảm hiệu suất của hệ thống bơm cũng như xử lý. Do đó nhóm nghiên cứu đang nỗ lực phát triển các phương pháp chiết xuất được thiết kế riêng cho các điều kiện độ mặn cao.

Một trong những mục tiêu chính của dự án là thu hồi lithium đồng thời giảm thiểu việc hình thành các chất thải rắn gây gián đoạn vận hành hoặc lo ngại về môi trường. Các nhà khoa học cũng đang tiến hành các phân tích địa chất và địa hóa chi tiết để hiểu rõ cách thức lithium được lưu trữ và di chuyển dưới lòng đất.

Theo IE