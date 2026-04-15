Khoan thẳng xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng lên tới 380 triệu thùng tại Trung Đông

Masar Petroleum SAOC – một trong những công ty thăm dò và khai thác dầu khí hàng đầu tại Oman – vừa công bố phát hiện mới tại khu vực Hasirah Ridge trên đất liền nước này. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động.

Theo thông tin từ Masar Petroleum, giếng thăm dò mới được khoan ở phía nam các mỏ đã phát hiện trước đó đã xác nhận sự tồn tại của một cấu trúc địa chất quy mô lớn mang tên Hasirah Ridge. Khu vực này có chiều rộng khoảng 5 km và kéo dài tới 30 km, được xác định dựa trên dữ liệu địa chấn 2D.

Đáng chú ý, phát hiện này mở ra triển vọng khai thác nguồn tài nguyên dầu ước tính dao động từ 100 đến 380 triệu thùng. Đây là con số đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu vực khai thác truyền thống trên thế giới đang dần suy giảm trữ lượng.

Masar Petroleum cho biết, phát hiện mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình đánh giá toàn diện tiềm năng của khu vực. Công ty dự kiến sẽ triển khai các chương trình khảo sát địa chấn 3D và mở rộng khoan thăm dò trong thời gian tới, với mục tiêu hoàn thiện đánh giá vào cuối năm 2028.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch đẩy nhanh tiến độ phát triển mỏ, với kỳ vọng có thể bắt đầu khai thác thương mại từ quý IV trong giai đoạn sớm nhất.

Ông Abdulsattar AlMurshidi, đại diện Masar Petroleum, nhấn mạnh rằng phát hiện lần này phản ánh chiến lược tập trung vào khai thác hiệu quả các tài sản hiện hữu. “Chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa giá trị từ các khu vực khai thác, đồng thời mở rộng tiềm năng phát triển dài hạn,” ông cho biết.

Masar Petroleum được thành lập từ năm 2015 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà điều hành độc lập đáng chú ý tại Oman, với trọng tâm là thăm dò, đánh giá và phát triển các mỏ dầu khí trong nước.

Oman hiện là một trong những quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực Trung Đông về sản xuất dầu. Tính đến cuối năm 2024, trữ lượng dầu đã được chứng minh của nước này đạt gần 5 tỷ thùng, với sản lượng khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày.

Trong bối cảnh khu vực Trung Đông – đặc biệt là các tuyến vận chuyển chiến lược như eo biển Hormuz – đang chịu tác động từ xung đột địa chính trị, các phát hiện mới như tại Hasirah Ridge được đánh giá sẽ góp phần củng cố nguồn cung và giảm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng ngay cả khi xung đột trong khu vực sớm hạ nhiệt, việc khôi phục hoàn toàn năng lực sản xuất và vận chuyển sẽ cần thêm thời gian, do nhiều cơ sở hạ tầng đã bị gián đoạn hoặc hư hại.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh thăm dò và phát triển các mỏ mới tiếp tục được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong trung và dài hạn.