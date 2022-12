Khoảng 100.000 y tá Anh chuẩn bị nghỉ việc trong đợt đình công đầu tiên

Cuộc đình công của các y tá Anh diễn ra bất chấp những cảnh báo rằng nó có thể khiến bệnh nhân gặp rủi ro.

Có tới 100.000 thành viên của Đại học Điều dưỡng Hoàng gia (RCN) ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland dừng làm việc từ 8h đến 20h (theo giờ GMT) sau khi từ chối đề nghị trả lương của Chính phủ.

Hành động đình công của RCN là một phần của làn sóng dừng làm việc ngày càng tăng của hàng loạt nhân viên khu vực công và tư nhân tại Ạnh.

Các hiệp đội đình công đã được thiết lập tại nhiều bệnh viện lớn do nhà nước điều hành, bao gồm Guy's và St Thomas NHS Foundation Trust ở London. Đây là cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử 106 năm qua của Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh.

Vương quốc Anh hiện đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh lạm phát leo thang vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền lương.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã phải chịu áp lực ngày càng tăng trong những năm gần đây. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà lãnh đạo công đoàn và nhân viên y tế cho biết, y tá đang phải làm việc quá sức do thiếu nhân viên, khi Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) do nhà nước điều hành phải vật lộn với việc tồn đọng các cuộc hẹn khám và tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn do nhiều lịch hẹn khám bị hủy bỏ trong đại dịch.

Các đơn vị hóa trị, lọc máu, chăm sóc tích cực cũng như chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ em... sẽ được duy trì. Tuy nhiên, RCN cho biết, các dịch vụ khác sẽ bị cắt giảm trong dịp Giáng sinh.

Lãnh đạo ngành y tế Anh cảnh báo các công đoàn rằng việc chăm sóc sức khỏe người bệnh có thể bị ảnh hưởng do cuộc đình công, cũng như các dịch bệnh hô hấp theo mùa như cúm mùa gây thêm áp lực cho những dịch vụ y tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Các hiệp hội chăm sóc sức khỏe cho biết, thành viên của họ đang phải bỏ bữa, phải vật lộn để nuôi sống gia đình, đồng thời rời NHS hàng loạt.

RCN muốn tăng lương đáng kể so với lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 41 năm, tới 11,1% vào tháng 10, giảm nhẹ xuống 10,7% vào tháng 11.

Chính phủ Anh cho rằng các yêu cầu là không thể chi trả được và Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Steve Barclay gọi các cuộc đình công là "vô cùng đáng tiếc".