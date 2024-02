Tính đến ngày 29/12 chỉ số VN-Index đạt 1.129,93 điểm, tăng 12,2% so với đầu năm (tương ứng tăng gần 123 điểm). Tính đến ngày 15/12, mức vốn hóa thị trường của cổ phiếu 3 sàn ước đạt 5,79 triệu tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2022, tương đương 61% GDP ước tính năm 2022; giá trị giao dịch bình quân đạt 17.624 tỷ đồng/phiên, giảm 12,6% so với bình quân năm 2022.

Về quy mô niêm yết và đăng ký giao dịch (ĐKGD), tính đến cuối tháng 11/2023 thị trường có 742 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và 859 cổ phiếu ĐKGD trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, ĐKGD đạt 2.052 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% với cuối năm 2022 (tương đương 22% GDP).

Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, tổng số tài khoản chứng khoán vẫn tăng 355.672 tài khoản so với cuối năm 2022, đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán lên hơn 7,25 triệu tài khoản, tương đương 7,3% dân số, vượt mức 5% dân số theo mục tiêu được Chính phủ đưa ra trong Đề án Cơ cấu lại TTCK và bảo hiểm đến năm 2022, định hướng đến năm 2025.