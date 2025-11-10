Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảnh khắc luật sư đọc di chúc mẹ kế để 20 tỷ cho tôi, hai đứa con ruột của bà bật dậy, đập bàn đòi kiện

10-11-2025 - 07:50 AM | Sống

Luật sư bảo tôi không phải sợ, cứ làm đúng pháp luật nhưng thật lòng, tôi vẫn không yên tâm.

Mẹ kế đến với cha con tôi hồi tôi mới học lớp 7. Hồi đó, bà Hiền – mẹ kế tôi – hiền đúng như cái tên, nhưng hiền kiểu một người đàn bà đã chịu hết sóng gió đời mình rồi nên chỉ muốn yên ổn, không tranh hơn thua. Bà có hai đứa con riêng, lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy hai người đó nhìn bà bằng ánh mắt kiểu như "ăn bám". Tôi còn nhỏ nhưng hiểu được phần nào, họ không hề thương bà.

Những năm ba còn sống, tôi thấy bà Hiền ít nói, làm lụng không kêu ca. Ba tôi thì quý bà, vì từ ngày có bà, nhà cửa gọn gàng hơn, bữa cơm cũng ấm cúng hơn. Tôi cũng thương bà, phần vì bà chẳng bao giờ can thiệp gì vào chuyện học hành hay bạn bè của tôi, phần vì bà xem tôi như người thân thật sự.

Rồi ba tôi mất. Sau đám tang, hai đứa con riêng của bà bắt đầu hiện nguyên hình, tới nhà đòi chia đất đai của ba, nói những câu đại loại như “mẹ phải lo cho con ruột trước”, “thằng Tuấn không phải máu mủ nhà mình”. Bà Hiền không nói gì, lẳng lặng tiếp tục công việc mọi ngày. Tôi khi đó 20 tuổi, nhìn dáng người nhỏ bé của bà mà tự dưng thấy đau trong ngực.

Mấy năm sau, tôi ra trường rồi đi làm. Thỉnh thoảng về thăm bà, tôi thấy nhà cửa vẫn vậy, chỉ có bà là già nhanh hơn. Hai đứa con kia thì lại càng trượt dài: đứa lớn nợ nần ăn chơi, đứa nhỏ bỏ vợ con để theo nhóm bạn xấu. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, bà chỉ bảo: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, gắng sức dạy dỗ rồi nhưng cũng chỉ được có vậy”.

Cho đến ngày bà mất, tôi vẫn nghĩ tài sản bà để lại chắc chẳng bao nhiêu, chủ yếu là cái nhà ba tầng. Vậy mà buổi mở di chúc, tôi chết lặng khi luật sư đọc lên ngoài căn nhà ra thì bà còn có 5 sổ tiết kiệm gửi trong 5 ngân hàng, tổng giá trị gần 20 tỷ. Tất cả đều đứng tên tôi thừa kế. Bà giải thích rõ trong di chúc rằng đây là tiền từ việc kinh doanh của ba tôi, do chính bà gom góp tiết kiệm được. Sau này ba tôi mất đi, bà sang nhượng lại và giữ tiền tới bây giờ.

Hai đứa kia giận tím mặt, một đứa đập bàn quát rằng không chấp nhận, đứa còn lại dọa kiện vì dù là tiền từ kinh doanh của ba tôi thì bà cũng có quyền hưởng một nửa, như vậy thì theo hàng thừa kế thứ nhất của bà là 2 người họ, họ phải được một nửa trong đó. Tôi chẳng nói gì, chỉ nghe luật sư nói rằng di chúc được lập cách đây 3 năm đầy đủ công chứng đúng pháp luật, khi đó bà còn rất minh mẫn và vì có di chúc nên luật sẽ chia tài sản theo căn cứ này. Luật sư còn nói riêng với tôi rằng, khi ông hỏi tại sao lại để hết cho tôi, bà trả lời: “Vì mình nó coi tôi là mẹ”. Tôi không ngờ bà lại nói một câu như thế.

Những ngày sau, con riêng của mẹ kế liên tục nhắn tin, gọi điện, đe dọa. Luật sư bảo tôi không phải sợ, cứ làm đúng pháp luật nhưng thật lòng, tôi vẫn không yên tâm. Hai người họ đều có quá khứ bất hảo, tôi chỉ sợ vì tiền mà họ sẽ đánh mất phần người. Tôi nên làm thế nào đây?

