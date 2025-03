Khoảnh khắc mẹ Doãn Hải My chung khung hình với mẹ Văn Hậu hút triệu views, nhan sắc"mẹ ngoại” hot nhất MXH gây xôn xao

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu tổ chức đám cưới với top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My tháng 11/2023. Đến đầu tháng 5/2024, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My đã chính thức lên chức bố mẹ khi Hải My hạ sinh con trai đầu lòng. Nhóc tỳ có tên thật là Đoàn Minh Đăng, tên thường gọi ở nhà là bé Lúa. Trong suốt thời gian ở cữ và nuôi con, nàng WAG luôn có sự hỗ trợ từ hai bên gia đình.

Đặc biệt, mẹ Văn Hậu đã từ Thái Bình lên Hà Nội để chăm sóc các con và cháu nội. Mẹ của Doãn Hải My cũng dành nhiều thời gian sang nhà con rể chăm cháu. Bé Lúa ra đời giúp mối quan hệ của hai nhà càng gắn bó hơn.

Mới đây vợ chồng Văn Hậu hé lộ khoảnh khắc hai bà cùng chơi với bé Lúa. Cậu nhóc được bà cưng chiều nên nũng nịu vô cùng đáng yêu. Khoảnh khắc thông gia nhà Văn Hậu hút luôn triệu views trên mạng xã hội.

Mẹ Hải My và mẹ Văn Hậu cùng chăm sóc cháu

Mẹ ngoại hot nhất làng bóng đá

Tuy nhiên, dân tình ngạc nhiên về nhan sắc của mẹ Doãn Hải My - bà Mai Đoàn. Trước đó, năm 2023 trong đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu, mẹ ruột Hải My gây chú ý với nhan sắc nổi bật. Ở tuổi 46, bà Mai Đoàn được khen trông trẻ trung tựa như chị gái của con. Nhưng chỉ 2 năm sau khi lên chức bà ngoại bà Mai Đoàn đã thay đổi khá nhiều.

Hải My được khen khi luôn đăng ảnh có hai mẹ

Mối quan hệ của Hải My với mẹ chồng

Về mối quan hệ của nàng WAG sinh năm 2001 vớ mẹ chồng, Doãn Hải My từng đôi lần bị netizen phán xét có sự xa cách với bố mẹ chồng ở quê với những bình luận như: "Chẳng bao giờ thấy về quê thăm bố mẹ chồng, toàn thấy lượn như cá cảnh. Hảo con dâu".

Tuy nhiên, Hải My không đáp trả mà chỉ đôi khi chia sẻ chuyện được mẹ chồng lên Hà Nội giúp chăm sóc con, hay cùng mẹ chồng đưa bé Lúa đi chơi. Cô nàng cũng từng làm Vlog cùng Văn Hậu và con trai về Thái Bình chơi hay ăn Tết.

Mẹ Văn Hậu lên Hà Nội sống cùng hai con và cháu

Tình hình của Đoàn Văn Hậu

Có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng Văn Hậu lại đang ở trong giai đoạn đầy khó khăn của sự nghiệp. Hơn một năm qua, những thông tin xoay quanh Đoàn Văn Hậu chỉ là câu chuyện gia đình và điều trị chấn thương.

Văn Hậu dính chấn thương viêm điểm bám gót chân vào hồi tháng 9/2023. Sau khi phát hiện chấn thương, anh đã sang Singapore để thăm khám và điều trị chấn thương 2 lần. Một lần diễn ra trước thời điểm đám cưới với Doãn Hải Mỹ, một lần sau đám cưới.

Ở thời điểm đó, có thông tin Văn Hậu cần 3-6 tháng để trở lại thi đấu. Tuy nhiên sau đó, quá trình hồi phục của chàng cầu thủ này không diễn ra như dự kiến. Sau khoảng thời gian điều trị tại Singapore, khoảng cuối tháng 9/2024, anh tiếp tục sang Hàn Quốc để đẩy nhanh quá trình bình phục. Dẫu vậy, cho đến hiện tại người hâm mộ vẫn chưa thấy bất kỳ hình ảnh nào của Văn Hậu ngoài sân cỏ. Những hình ảnh về quá trình phục hồi của hậu vệ sinh năm 1999 toàn ở phòng gym.

Văn Hậu vẫn đang hồi phục chấn thương

Thời gian qua, việc Văn Hậu không thể thi đấu nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nàng WAG Hải My từng nhiều lần lên mạng đáp trả khi nhận về những bình luận tiêu cực về chồng. Cô nàng luôn đồng hành trong quá trình hồi phục của chồng thời gian qua.