Khoảnh khắc thanh niên cướp vàng bị xe tông, người dân tri hô quây bắt giữa phố

08-11-2025 - 14:16 PM | Xã hội

Thông tin ban đầu, nghi phạm là một thanh niên sinh năm 2006, trú tại xã Nam Hòa (Thái Nguyên).

Camera an ninh đã ghi lại một phần diễn biến vụ cướp vàng ở một tiệm vàng nằm trên địa bàn xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên). Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 10h30' trưa ngày 7/11, một nam thanh niên vào tiệm vàng để hỏi mua vàng. Trong lúc chủ tiệm sơ hở, người này bất ngờ giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Chủ tiệm lập tức trèo qua tủ hàng, tri hô "cướp, cướp..." Khi tháo chạy trên đường, đối tượng cướp vàng đã bị một ô tô đâm trúng, sau đó người dân đã lao đuổi bắt, khống chế và thông báo cho công an.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trại Cau, cho hay nghi phạm cướp tiệm vàng đã bị người dân vây bắt, khống chế giao cho Công an xã Trại Cau. Thông tin ban đầu, nghi phạm là một thanh niên sinh năm 2006, trú tại xã Nam Hòa (cách xã Trại Cau hơn 5km).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

