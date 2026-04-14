Khoe tiết kiệm được 500 triệu, cô gái 25 tuổi bị chỉ ra lỗi sai: Nếu tránh được giờ chắc có hơn nửa tỷ rồi

Đi làm 3 năm, có 500 triệu tiết kiệm - đây là lời miêu tả ngắn gọn và chính xác nhất về thành quả cũng như nỗ lực của cô gái sinh năm 2001 này. Chia sẻ trên kênh Threads cá nhân, cô cho biết: “Cuối cùng cũng có số dư đẹp một chút để chụp lại, giữ làm kỷ niệm. Đây là thành quả của mình sau 3 năm tốt nghiệp đại học (mình sinh năm 2001).

Mình đoán nhiều người sẽ nói mình dại gửi tiết kiệm hết, cái này mình cũng biết nhưng nói thật là đành chấp nhận vì chẳng biết đầu tư gì. Không biết mọi người sẽ làm gì nếu có 500 triệu ạ? Mình thật sự cần lời khuyên, liệu mua vàng có phải giải pháp an toàn nhất không?” .

Tính ra trung bình 1 năm đi làm, cô gái này tiết kiệm được 166,6 triệu đồng - tương đương khoảng 13,8 triệu/tháng. Với người mới tốt nghiệp đại học 3 năm, đây hoàn toàn là con số không nhỏ. Nhiều người đồng tình và khen nỗ lực dành dụm của cô, tuy nhiên đa số đều cho rằng: Gửi tiết không hết cả 500 triệu thì… “phí quá”.

“Tiết kiệm được thế này là giỏi hơn khối anh chị rồi đó. Nhưng hơi tiếc vì chỉ gửi tiết kiệm không thôi thì là bỏ hết trứng vào 1 giỏ rồi. Em có thể chia ra: 1 phần gửi tiết kiệm dài hạn, 1 phần giữ tiền mặt coi như tiền dự phòng, 1 phần mua vàng, 1 phần để đầu tư vào bản thân, 1 phần để đầu tư chứng chỉ quỹ hoặc chứng khoán. Tỷ lệ từng phần như thế nào thì còn phụ thuộc vào mục tiêu, mong muốn và khẩu vị rủi ro của cá nhân em. Những khái niệm này đều là kiến thức cơ bản, cứ từ từ tìm hiểu” - Một người khuyên.

“Không có kênh đầu tư nào là an toàn đâu bé à. Mua vàng chỉ an toàn khi em xác định không cần dùng đến số tiền đó và giữ vàng tính bằng năm. Gửi tiết kiệm thì an toàn nhất rồi. Nếu chưa có kiến thức đầu tư thì em cứ gửi tiết kiệm tiếp, nhưng chia làm nhiều sổ, kỳ hạn ngắn dài khác nhau để phòng khi cần tiền thì mình rút sổ kỳ hạn ngắn nhất, các sổ khác vẫn giữ được” - Một người khác gợi ý.

“25 tuổi có 500 triệu là quá giỏi rồi. Tiết kiệm hay đầu tư gì cũng được, miễn đừng quên đầu tư vào bản thân là được. Đi học thêm, đi du lịch trải nghiệm, tập tành chăm sóc sức khỏe,... không phải cứ sinh lời bằng tiền mới là đầu tư, đầu tư vào bản thân theo hướng tích cực thì chẳng đi đâu mà thiệt” - Một người khác bình luận.

Phân bổ thế nào để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

Tiết kiệm được là thành công bước 1, bước tiếp theo là lên kế hoach phân bổ để tối ưu dòng tiền. Tùy vào khẩu vị rủi ro cũng như các mục tiêu cá nhân trong tương lai gần - xa, mà tỷ lệ phân bổ của từng loại quỹ sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung, bạn có thể chia tiền tiết kiệm thành 4 khoản như sau.

1. Quỹ dự phòng: Ưu tiên tính thanh khoản cao

Đây là phần tiền nên được tách ra đầu tiên khi đã có một khoản tích lũy. Mục tiêu không phải là sinh lời mà là sẵn sàng dùng ngay khi cần, nên ưu tiên để ở nơi dễ rút như tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức linh hoạt. Khoản này thường tương đương vài tháng chi tiêu cơ bản, đủ để xử lý các tình huống bất ngờ như mất thu nhập tạm thời, ốm đau hay việc phát sinh.

Khi đã có quỹ dự phòng, bạn sẽ không phải đụng tới các khoản khác hoặc rơi vào thế bị động về tài chính.

2. Quỹ tiết kiệm dài hạn: Đảm bảo “không động tới”

Khác với quỹ dự phòng, khoản này hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai như mua nhà, mua xe hoặc kế hoạch cá nhân dài hạn. Điểm quan trọng nhất là đã xác định là tiền dài hạn thì phải “khóa lại”, hạn chế tối đa việc rút ra giữa chừng.

Bạn có thể chọn các hình thức tiết kiệm có kỳ hạn dài như 12, 24 hay thậm chí 36 tháng hoặc hơn. Việc tách riêng và đặt nguyên tắc rõ ràng giúp khoản tiền này tích lũy đều theo thời gian, không bị xáo trộn bởi các nhu cầu ngắn hạn.

3. Quỹ đầu tư sinh lời: Tùy theo khẩu vị rủi ro

Đây là phần tiền dùng để tìm kiếm tăng trưởng, nên sẽ đi kèm với biến động và rủi ro nhất định. Tùy vào mức chấp nhận rủi ro, bạn có thể chọn các kênh khác nhau, nhưng nguyên tắc chung là không nên dồn hết vào một chỗ mà nên phân bổ hợp lý.

Bên cạnh đó, cũng nên xác định đầu tư là quá trình dài hạn, không phải chuyện ngày 1 ngày 2 nên không cần quá lo lắng về biến động ngắn hạn, quan trọng là kiên nhẫn và hiểu rõ mình đang đầu tư vào đâu. Khi được tách riêng khỏi quỹ dự phòng và tiết kiệm, phần này sẽ dễ vận hành đúng mục tiêu hơn.

4. Quỹ đầu tư vào bản thân: Khoản đầu tư không bao giờ sợ lỗ

Một phần tiền nên dành cho việc nâng cao kỹ năng, kiến thức hoặc sức khỏe, vì đây là những thứ mang lại giá trị lâu dài. Bạn có thể là học thêm chuyên môn, cải thiện ngoại ngữ, hoặc tham gia các khóa học giúp tăng thu nhập trong tương lai. Khác với các kênh tài chính, lợi ích của khoản này không đến ngay lập tức nhưng lại bền vững và ít rủi ro nhất.

Khi đầu tư vào bản thân, khả năng kiếm tiền và thích nghi cũng tăng lên, từ đó hỗ trợ ngược lại cho toàn bộ kế hoạch tài chính.