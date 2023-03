Khởi công dự án căn hộ mặt tiền đại lộ khu Đông, sở hữu chỉ 180 triệu

Dự án đã chính thức khởi công vào đầu tháng 03 vừa qua, góp phần vào việc sớm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà dành cho đa số người dân ở thời điểm hiện tại.



Thực trạng về nhu cầu nhà ở

Theo các khảo sát thị trường, nhu cầu về nhà ở giá trong khoảng 1-1,5 tỷ đồng hiện đang choảng 70% tổng nhu cầu căn hộ trên thị trường. Song, nguồn cung phân khúc này vốn đã hữu hạn nay lại càng hiếm, thậm chí, thị trường gần như không có sự xuất hiện của nguồn cung mới.



Chính vì lẽ đó, dự án căn hộ Diamond Boulevard được xem là lời giải cho bài toán về an cư dành cho người dân tại khu Đông TP.HCM khi có mức giá công bố chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn hộ, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của một cư dân đô thị hiện đại khi có vị trí thuận tiện, liền kề AeonMall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bênh viện Quốc tế Hạnh Phúc.

Hiện thực giấc mơ mua nhà bằng giải pháp tài chính tối ưu



Với mức giá công bố chỉ từ 1,2 tỷ đồng, dự án mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội sở hữu với phương thức thanh toán đa dạng, chỉ cần số vốn ban đầu khoảng hơn 180 triệu đồng là sở hữu. Đặc biệt, với sự hỗ trợ và đồng hành của ngân hàng Vietinbank, người mua sẽ được hỗ trợ vay mua nhà với lãi suất 0%, kéo dài đến 24 tháng, cũng như đến khi nhận nhà.

Ngoài ra, Diamond Boulevard còn là dự án có vị trí được xem là "kim cương" tại mặt tiền Quốc lộ 13- Tuyến đường đang là tâm điểm tại khu Đông khi đang được nâng cấp, mở rộng đến 8 làn xe & tổng mức đầu tư lên đến 1.367 tỷ đồng. Hiện đây đang là công trình trọng điểm và có ý ngĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế cho cả khu vực phía đông Sài Gòn. Do đó, giá trị bất động sản quanh khu vực này cũng đang không ngừng tăng nhanh trong thời gian qua.

Trước ngõ là vườn, bên nhà là phố

Dự án đã mang đến "luồng gió mới" khi kiến tạo nên phong cách thời đại "sống xanh - cân bằng - tiện nghi" tại khu Đông sầm uất với view nhìn 360 về trung tâm thành phố, cũng như không gian xanh mát của sân golf Sông Bé & sông Sài Gòn.

Diamond Boulevard nằm ngay mặt tiền đại lộ sầm uất nhất khu Đông TP.HCM, liền TTTM Aeon Mall và sân golf sông Bé.

Ngòai ra, với hơn 30 hệ tiện ích nội khu đa dạng, tạo nên một vòng tròn tiện nghi khép kín như: hồ bơi ngoài trời, quảng trường trung tâm, đường chạy bộ, khu thể thao đa năng, yoga, khu BBQ,... Diamond Boulevard góp phần mang đến cho cư dân không chỉ một cuộc sống tiện nghi mà còn là cơ hội được "làm mới" bản thân sau những giây phút bộn bề với cuộc sống.



Vững vàng pháp lý, an tâm sở hữu

Sáng ngày 10/3/2023, tại công trình dự án, siêu phẩm căn hộ cao cấp trên mặt tiền đại lộ kim cương – Diamond Boulevard đã chính thức khởi công sau khi đã hoàn thành đẩy đủ các thủ tục pháp lý như phê duyệt 1/500, thẩm duyệt PCCC, cũng như giấy phép xây dựng.

Siêu phẩm căn hộ cao cấp trên mặt tiền đại lộ kim cương – Diamond Boulevard chính thức khởi công.

Với tiêu chí "chất lượng – tiến độ - trách nhiệm" được đặt lên hàng đầu, chủ đầu tư Tecco Miền Nam và đại diện tổng thầu xây dựng cam kết đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án, tập trung nhân lực, khẩn trương tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường và an toàn lao động, nhằm sớm bào giao nhà cho cư dân theo đúng tiến độ.



Nhằm tri ân khách hàng và tạo điều kiện cho khách hàng sở hữu, ngoài các phương thức thanh toán linh hoạt chỉ từ 1%-2%/tháng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, hiện dự án Diamond Boulevard đang có nhiều chính sách ưu đãi lên đến 8%, cùng gói quà tặng nội thất mừng tân gia lên đến 60 triệu đồng dành cho khách tham quan dự án sớm.

Với những lợi thế trên, Diamond Boulevard đang là điểm sáng trong bối cảnh thị trường bất động sản 2023 cần nguồn cung nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, đồng thời mang đến cho khách hàng nơi an cư, đầu tư vượt trội tại khu Đông TP.HCM.

Đơn vị phân phối độc quyền: Đất Xanh Miền Nam

Đại lý liên kết chiến lược: Vietland Holdings, Thuận Hùng Group, QS Land, Linkland, LM Easyland & Avaland, Happy Homes, Home Solution.

Tên dự án: Chung cư Tân An (Tecco Luxury)

Tên thương mại: Diamond Boulevard