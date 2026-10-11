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Khởi công dự án công viên, vườn hoa quy mô hơn 11ha tại Hoàng Liệt (Hà Nội)

| | Bất động sản

Khởi công dự án công viên, vườn hoa quy mô hơn 11ha tại Hoàng Liệt (Hà Nội)

Phường Hoàng Liệt khởi công dự án xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa quy mô khoảng 11ha, tổng số vốn hơn 146,8 tỷ đồng, bổ sung không gian xanh cho người dân.

Chiều 10/10, phường Hoàng Liệt tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn quận Hoàng Mai (cũ) theo phân cấp (giai đoạn 2). Công trình được triển khai nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND quận Hoàng Mai, dự án có quy mô khoảng 11ha tại hai ô đất: F5/CX8, là Công viên Đông Linh Đàm hiện trạng; và F5/CXTP1, gồm các ô đất CX6, CX8, CX19 được bàn giao từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 146,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày. Các hạng mục gồm cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo, 4 sân chơi, khu tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, chòi nghỉ, bãi đỗ xe, nhà điều hành và nhà vệ sinh. Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước cùng các hạng mục phụ trợ cũng được đầu tư đồng bộ.

Hoàng Liệt khởi công dự án công viên, vườn hoa hơn quy mô 11ha, vốn hơn 146,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng cho biết, địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều chung cư cao tầng với quy mô dân số lớn. Việc bổ sung không gian xanh, các khu vui chơi và tập luyện thể thao là nhiệm vụ được chính quyền phường ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bán đảo Linh Đàm và hồ Linh Đàm là không gian xanh có giá trị, góp phần điều hòa không khí, tạo cảnh quan sinh thái cho khu vực phía Nam Thủ đô. Việc cải tạo công viên, vườn hoa, kết nối với mặt nước hồ được kỳ vọng hình thành không gian công cộng xanh, sạch, đẹp.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, lãnh đạo phường Hoàng Liệt yêu cầu Ban Quản lý dự án kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư; phối hợp với các phòng chuyên môn giám sát thi công theo quy định.

Hoàng Liệt khởi công dự án công viên, vườn hoa hơn quy mô 11ha, vốn hơn 146,8 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đại biểu động thổ dự án xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Các đơn vị tư vấn phải bố trí nhân sự đủ năng lực, thường xuyên giám sát hiện trường và kịp thời đề xuất xử lý vướng mắc. Nhà thầu được yêu cầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch; bảo đảm an toàn lao động, che chắn bụi, giảm tiếng ồn, giữ vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và người dân tăng cường giám sát, đồng hành trong quá trình thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo Nguyễn Cung

VTV Online

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