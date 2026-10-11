Diện mạo tuyến đường trên cao xuyên khu Nam TPHCM hơn 6.200 tỷ đồng

Đường trên cao vượt hai kênh lớn

Phối cảnh thiết kế cầu đường Bình Tiên cho thấy tuyến đường trên cao đi qua khu vực phía Nam TPHCM, trong đó có đoạn vượt kênh Tàu Hủ và kênh Đôi.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 3,66km, điểm đầu tại nút giao Bình Tiên - Phạm Văn Chí, thuộc phường Bình Tiên, khu vực quận 6 trước đây. Từ đây, tuyến vượt đại lộ Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ và kênh Đôi, sau đó kết nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh tại xã Bình Hưng, khu vực huyện Bình Chánh trước đây.

Phối cảnh cầu - đường Bình Tiên vượt đại lộ Võ Văn Kiệt và qua kênh Tàu Hủ.

Công trình gồm hai hạng mục chính là đường trên cao và đường song hành phía dưới. Trong đó, cầu cạn dài khoảng 3,1km, quy mô 4-6 làn xe, đi qua các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng.

Phía dưới là tuyến đường song hành dài hơn 3,3km, quy mô từ 2-6 làn xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dọc tuyến. Việc kết hợp hai tầng giao thông được kỳ vọng giúp tách dòng xe đi qua khu vực với phương tiện di chuyển trong khu dân cư, hạn chế giao cắt và cải thiện khả năng lưu thông.

Phối cảnh cầu - đường Bình Tiên ở khu vực điểm đầu tại nút giao Bình Tiên - Phạm Văn Chí, thuộc phường Bình Tiên.

Tuyến vượt qua đại lộ Võ Văn Kiệt và kênh Tàu Hủ.

Tuyến đường trên cao dự kiến được lắp đặt hệ thống tường chống ồn bằng kính trong suốt nhằm hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn đến các khu dân cư lân cận.

Vốn đầu tư hơn 6.285 tỷ đồng

Dự án cầu đường Bình Tiên có tổng mức đầu tư khoảng 6.285 tỷ đồng, gồm hai thành phần là bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây lắp. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khoảng 3.369 tỷ đồng.

Công trình được TPHCM khởi công vào tháng 7/2026, dự kiến hoàn thành năm 2028. Dự án từng được đưa vào kế hoạch từ hơn 10 năm trước nhưng chậm triển khai do vướng mắc về nguồn vốn và phương án đầu tư. Đến tháng 4/2025, HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư bằng ngân sách thành phố.

Phối cảnh đoạn cầu vượt kênh Đôi, với hai nhánh rẽ kết nối tuyến đường trên cao với khu dân cư phía dưới.

Tại khu vực kênh Tàu Hủ, tuyến đường được thiết kế ba nhánh rẽ kết nối với giao thông hai bên kênh.

Phối cảnh tuyến cầu - đường Bình Tiên, vượt đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Phối cảnh điểm cuối cầu đường Bình Tiên tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh.

Hiện nay, giao thông từ khu vực trung tâm đến phía Nam thành phố chủ yếu dựa vào các tuyến Nguyễn Hữu Thọ, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng và Quốc lộ 50. Vào giờ cao điểm, nhiều đoạn thường xuyên quá tải, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Khi đưa vào khai thác, cầu - đường Bình Tiên sẽ bổ sung hướng kết nối từ khu vực trung tâm qua khu Nam, đồng thời hỗ trợ liên thông với đại lộ Nguyễn Văn Linh và mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Tây, phía Nam thành phố. Tuyến đường được kỳ vọng chia sẻ lưu lượng cho các trục hiện hữu, tạo thuận lợi cho việc di chuyển đến khu cảng Hiệp Phước và các tỉnh miền Tây.

Về lâu dài, công trình còn góp phần tăng khả năng kết nối với các tuyến vành đai, trong đó có Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4, hỗ trợ mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng.