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Sợ 'không tiêu hết tiền' dự án, Sở Xây dựng Cần Thơ xin trả hơn 200 tỷ

| | Bất động sản

Trước việc không thể giải ngân hơn 200 tỷ đồng cho dự án đường tỉnh 923 trong năm nay, Sở Xây dựng Cần Thơ xin trả lại số vốn kế hoạch này để điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân.

Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 do Sở Xây dựng Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Tổng chiều dài tuyến khoảng gần 14 km, đi qua địa bàn xã Phong Điền và phường Phước Thới. Dự án được phê duyệt năm 2021, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 576 tỷ đồng, sau đó tăng lên hơn 1.035 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành trong năm nay.

Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923 ở Cần Thơ chậm tiến độ.

Năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính có kết luận thanh tra chỉ ra một số vấn đề tồn tại tại dự án. Chủ đầu tư đã xử lý tài chính số tiền hơn 2,8 tỷ đồng và kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, dự án đến nay giải ngân hơn 111 tỷ đồng, đạt gần 29%. Dự kiến đến hết năm nay dự án sẽ giải ngân thêm được khoảng 70 tỷ đồng, còn lại hơn 200 tỷ đồng vốn kế hoạch năm nay không thể giải ngân.

Nguyên nhân giải ngân thấp chủ yếu do mặt bằng bàn giao chưa liên tục, một số trường hợp chưa được di dời, chưa đủ điều kiện để tổ chức thi công đồng bộ. Việc không giải ngân hết kế hoạch vốn ảnh hưởng đến tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với khoảng hơn 200 tỷ đồng dự kiến không có khả năng giải ngân hết trong năm nay, Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị HĐND thành phố xem xét, điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đường tỉnh 923 mục tiêu xong nâng cấp trong năm nay nhưng thực tế không đạt tiến độ đề ra.

Tương tự, dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ dài hơn 19km (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C) cũng gặp khó, chậm tiến độ, đội vốn. Dự án được phê duyệt năm 2021, tổng mức đầu tư gần 3.838 tỷ đồng, khởi công năm 2022, mục tiêu hoàn thành năm 2026, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Đáng nói, từ đầu năm 2024 tới nay việc giải phóng mặt bằng cho dự án phải tạm dừng do là hết tiền. Cụ thể, hơn 1.000 tỷ đồng vốn cho giải phóng mặt bằng đã giải ngân hết, nhưng thực tế mới chi trả được khoảng hơn 50% số trường hợp bị ảnh hưởng. Cơ quan kiểm toán đã chỉ ra sai sót trong lập và thẩm định dự toán liên quan tới cấu phần giải phóng mặt bằng.

Do không đủ mặt bằng để thi công, tới nay mới chỉ có 4/7 gói thầu triển khai thi công, nhà thầu cũng chỉ làm cầm chừng, nên tiến độ dự án rất chậm.

Sở Xây dựng Cần Thơ đang trình cấp có thẩm quyền xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng tổng mức đầu tư dự án.

Chấm KPI giải ngân đầu tư công

Từ tháng 10/2026, kết quả giải ngân sẽ được đánh giá chính thức bằng phương án chấm điểm theo Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đã xây dựng hệ thống dữ liệu và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện. Các kỳ tháng 7, 8 và 9 được triển khai thử nghiệm; từ tháng 10 áp dụng chính thức. Hằng tháng, các đơn vị phải đăng ký mức giải ngân trên cơ sở tiến độ từng dự án và khả năng thực hiện thực tế. Riêng tiêu chí hoàn thành số vốn đăng ký giải ngân trong tháng có điểm tối đa 45 điểm.

Việc chấm điểm giải ngân đầu tư công được kỳ vọng giúp chuyển từ cách theo dõi kết quả mang tính tổng hợp sang cập nhật thường xuyên, qua đó nhận diện sớm đơn vị, dự án chậm và nguyên nhân để có biện pháp xử lý. KPI sẽ tạo thêm một thước đo thường xuyên đối với tiến độ giải ngân đầu tư công.

Theo Cảnh Kỳ

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