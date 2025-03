Khởi công dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc, DIC Corp đang kinh doanh ra sao?

Dự án có quy mô lớn với 38 tòa nhà, hơn 5.300 căn hộ, tổng diện tích sàn gần 190.000 m2 trên diện tích đất 17 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước năm 2030. Chủ đầu tư là Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp).

Về bức tranh kinh doanh, kết thúc năm 2024, DIC Corp ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 300 tỷ so với năm trước đó. Đáng chú ý, hoạt động xây lắp đóng góp lớn nhất với gần 650 tỷ đồng, trong khi doanh thu bất động sản chỉ đạt 412 tỷ đồng, giảm mạnh hàng trăm tỷ so với năm 2023. Dù doanh thu tăng, lợi nhuận lại giảm sâu khi lãi sau thuế chỉ đạt 102 tỷ đồng, giảm 38% so với năm trước.

So với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 760 tỷ đồng đề ra đầu năm, DIC Corp đã không hoàn thành "cam kết" với cổ đông. Trước đó, trong năm 2023, doanh nghiệp này cũng chỉ thực hiện được 12% kế hoạch lợi nhuận. Dù con số năm 2024 có cải thiện nhưng cũng chỉ đạt 13% so với kỳ vọng ban đầu.

Tại ĐHCĐ 2024, cổ đông DIC Corp từng bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch lợi nhuận, đặt câu hỏi thẳng thắn: "Năm 2023 đặt mục tiêu 4.000 tỷ doanh thu, 1.400 tỷ lợi nhuận nhưng thực hiện chỉ đạt tỷ lệ rất thấp. Năm 2024 lại tiếp tục đặt kế hoạch tăng hàng trăm phần trăm so với năm trước. Nghe thì rất sướng nhưng thực chất là đặt chỉ tiêu đi lùi. Năm nay liệu có đạt nổi 50% hay không hay lại đặt ra rồi để đó?".

Để trấn an cổ đông, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín từng nhấn mạnh các dự án trọng điểm sẽ mang lại lợi nhuận cho năm 2024, bao gồm dự án Đại Phước (881 tỷ đồng), Lam Hạ (129 tỷ đồng), Nam Vĩnh Yên (87 tỷ đồng) và Vị Thanh (46 tỷ đồng). Ông Tín cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ pháp lý và cắt giảm chi phí để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Về lợi ích của cổ đông, lần gần nhất DIC Corp chia cổ tức là vào tháng 7/2022 với hình thức cổ phiếu tỷ lệ 17% cho năm 2021. Tuy nhiên, đến nay đã sáu năm kể từ lần cuối công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, khi mức 7% được chia cho năm 2018 vào tháng 3/2019.

Bức tranh kinh doanh nói trên của DIC Corp đã phản ánh trực tiếp vào diễn biến của cổ phiếu DIC Corp (DIG) trên thị trường chứng khoán.

Trên thị trường giá cổ phiếu DIG đã giảm 30-40% từ tháng 4/2024 đến nay, thanh khoản cũng sụt giảm tới 50% trong cùng thời điểm. Mới đây, DIC Corp cũng thống nhất hủy kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu để huy động vốn cho các dự án, cho thấy những khó khăn trong việc thu hút dòng tiền mới.

Năm 2024, DIC Corp cũng chứng kiến sự thay đổi lớn ở cấp thượng tầng với sự ra đi của cố Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn. Vị trí lãnh đạo được chuyển giao cho ông Nguyễn Hùng Cường, con trai cố Chủ tịch.

Tại một sự kiện hồi tháng 1/2025, ông Cường cho biết sắp tới DIC Corp sẽ tập trung vào ba trọng tâm chính: Hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án, đẩy mạnh thực hành ESG hướng đến phát triển bền vững và tái cấu trúc tài chính thông qua thoái vốn, bán tài sản để đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án lớn.

Ngày 18/3 tới, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2025, dự kiến tổ chức trong tháng 4 tại Vũng Tàu.

Về triển vọng năm 2025, ông Đinh Hồng Kỳ, thành viên HĐQT độc lập DIC Corp thông tin với báo chí rằng đây sẽ là cột mốc quan trọng với những đột phá về thể chế và hạ tầng. Tập đoàn DIC có đủ kinh nghiệm và chiến lược để đạt được mục tiêu phát triển vượt bậc, chào mừng 35 năm thành lập.