Đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng: Bắt thêm 9 giám đốc

Mở rộng chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP.HCM bắt giam 9 giám đốc và một nhân viên để điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Những chủ doanh nghiệp này bị cáo buộc tham gia mua bán hơn 1.500 hóa đơn GTGT khống, với tổng doanh số trên 200 tỷ đồng, gây thất thoát thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng.

Một trong 9 bị can mới bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an TP.HCM xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 76 bị can, thu hồi khoảng 60 tỷ đồng - đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn Thuế.

Trước đó, tháng 3 và tháng 6/2023, Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can. Trong đó Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Video: Công an khởi tố các bị can trong đường dây.

Hôm 8/7/2024, xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thuỷ 4 năm 6 tháng tù về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, 36 đồng phạm của Mỹ Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này là từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế. Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.

Đến ngày 4/1, Công an TP.HCM khởi tố thêm 8 giám đốc công ty cùng 3 người là kế toán, quản lý - liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 4.000 tỷ đồng.