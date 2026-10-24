Khởi công dự án nhà ở xã hội lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, TP. Cần Thơ với quy mô gần 3.000 căn hộ

Dự lễ khởi công có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đất khoảng 7,4 ha tại phường Cái Răng.

Theo Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND TP. Cần Thơ, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.387 tỷ đồng, quy mô khoảng 2.943 căn hộ nhà ở xã hội tại các khối chung cư cao từ 28-30 tầng.

Bên cạnh các khối nhà ở xã hội, dự án còn bố trí nhà ở thương mại, công trình dịch vụ và các tiện ích phục vụ cư dân theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước được đầu tư đồng bộ với cây xanh, trường mầm non, trạm y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thời gian thực hiện dự án theo quyết định là 48 tháng kể từ khi nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không vượt quá ngày 31/5/2030.

Dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người lao động và các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách tiếp cận chỗ ở ổn định, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và làm việc.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng - Ảnh: chinhphu.vn/ Lê Sơn

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, gắn với bảo đảm an sinh và ổn định đời sống nhân dân. Sự phát triển của thành phố không chỉ được đánh giá bằng quy mô kinh tế hay diện mạo các công trình mà còn ở khả năng tạo điều kiện để người dân có chỗ ở an toàn, phù hợp thu nhập, thuận tiện cho việc đi lại, học tập, làm việc và chăm lo gia đình.

Giai đoạn 2026-2030, Chính phủ giao Cần Thơ chỉ tiêu phát triển 13.250 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố cần chuẩn bị quỹ đất ở những vị trí thuận lợi, phát triển hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư huy động đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, thực hiện đúng cam kết và tiến độ được chấp thuận. Quá trình triển khai phải tuân thủ quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ vật liệu đến nghiệm thu, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, không đánh đổi chất lượng, an toàn để chạy theo tiến độ.

Cùng với chất lượng công trình, lãnh đạo thành phố yêu cầu phát triển đồng bộ nhà ở với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chú trọng cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khả năng thoát nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, ông Lê Công Lý yêu cầu công khai quy trình, điều kiện, giá bán, giá thuê và tiến độ tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội; bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, ngăn chặn tình trạng môi giới trái phép, thu tiền sai quy định, “bán suất” và trục lợi chính sách.

Đại diện chủ đầu tư, ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Tây Đô, cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các nhà thầu triển khai dự án đúng tiến độ, kiểm soát chất lượng, an toàn thi công và công khai thông tin nhà ở xã hội khi dự án đủ điều kiện theo quy định.