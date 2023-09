Khởi đầu mờ nhạt của iPhone 15 tại Việt Nam: Lượt thảo luận chỉ bằng một nửa iPhone 14, người dùng lưỡng lự chuyện "lên đời"

Sau 24 giờ đầu tiên, sự kiện Wonderlust ra mắt sản phẩm iPhone 15 của Apple đã đứng vị trí thứ 2 trong top chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong 24 giờ (tính tới 9h Sáng, 14/09/2023), theo bảng xếp hạng SocialTrend của công ty lắng nghe mạng xã hội YouNet Media. Cụ thể, đã có 298.000 lượt thảo luận từ 215.000 người dùng mạng xã hội tại Việt Nam ngay trong 24 giờ về iPhone 15.

Tuy nhiên, những con số này gần như bị lu mờ khi so với sức nóng iPhone 14 tạo ra một năm trước đó. Trong 24 giờ đầu tiên (8/9/2022), iPhone 14 thu được hơn 570.000 thảo luận đến từ 356.000 người Việt trên MXH - tức nhiều gấp 2 lần so với iPhone 15 năm nay.

Lý do sức hút của iPhone 15 kém so với iPhone 14 trong ngày ra mắt có thể đến từ các cải tiến năm nay không mang lại nhiều sự tò mò cho khách hàng. Cụ thể, các cải tiến được quan tâm nhất của iPhone 15 là Thiết kế Titan, Cổng sạc mới & nút action ghi nhận 9.108 thảo luận sau 7 ngày ra mắt. Con số này chỉ bằng 1/3 so với Dynamic Island & màu tím “Deep Purple” của iPhone 14 năm ngoái.

Không chỉ thể hiện độ nóng trên mạng xã hội, iPhone 14 Pro Max còn liên tục là dòng điện thoại bán chạy nhất trên thương mại điện tử tại Việt Nam từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay, theo số liệu từ công ty phân tích dữ liệu YouNet ECI. Trong tháng 8 vừa qua, ngay trước thềm ra mắt iPhone 15, hơn 10.400 máy iPhone 14 Pro Max đã được tiêu thụ trên 3 sàn Shopee, Lazada, Tiki.

Trước sức hút vẫn còn rất cao của iPhone 14, dường như nhiều người tiêu dùng chưa cảm thấy cần thiết phải nâng cấp. Cụ thể, YouNet Media ghi nhận lượng gần 9.000 thảo luận thể hiện sự phân vân giữa iPhone 15 hoặc chờ iPhone 14 giảm giá.

Tính đến 00:00 ngày 19/9, tức chưa đầy 1 tuần sau khi được công bố, iPhone 15 đã rời khỏi top 5 chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội Việt Nam, rớt xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng SocialTrend.

Điểm sáng của iPhone 15 là được đánh giá có mức giá dễ chịu hơn so với các dòng trước đây và kỳ vọng sẽ không gặp tình trạng khan hiếm hàng khi Apple Store đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Tại Apple Store Việt Nam, iPhone 15 series được thông báo mở đăng ký đặt mua ngay từ ngày 22/9 và ngày 29/9. Các câu hỏi liệu iPhone 15 có cháy hàng hay không và trải nghiệm trên tay người dùng ra sao sẽ còn phải chờ câu trả lời.