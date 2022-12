Khơi dòng vốn cho doanh nghiệp (*): Nới room tín dụng: Kịp thời nhưng chưa đủ!

Chấp nhận lạm phát nhích lên

Báo cáo kinh tế vĩ mô do NH HSBC Việt Nam vừa công bố cho hay lạm phát toàn phần trong tháng 11 tăng 0,4% so với tháng trước, tương đương tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản ở mức gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của nhu cầu trong nước. NH này nhận định sức ép lạm phát có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và vượt mức trần 4%.

Theo TS Nguyễn Hữu Huân, áp lực lạm phát của Việt Nam tuy tăng nhưng so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, chỉ số lạm phát vẫn chấp nhận được. Do đó, mục tiêu lạm phát có thể được điều chỉnh nhích lên nhằm hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng, từ đó có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của DN và nền kinh tế bởi nếu DN thiếu vốn lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi chung.