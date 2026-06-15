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Khối ngoại bất ngờ "tung" hơn 4.000 tỷ gom một cổ phiếu trong phiên 15/6

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bất ngờ "tung" hơn 4.000 tỷ gom một cổ phiếu trong phiên 15/6

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 4.110 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm trong phiên đầu tuần. VN-Index tăng gần 7,6 điểm lên sát 1.800 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HoSE vượt 25.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 4.110 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 4.060 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Theo sau, HPG và MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 167 và 138 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 191 tỷ đồng. Theo sau là VPB và VCB, lần lượt bị bán ròng 117 tỷ đồng và 94 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 29 tỷ đồng

Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với giá 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 15 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, C69, VGS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 3,2 tỷ đồng; theo sau VCS bị bán 2,4 tỷ, MST, VC3, VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 25 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ACV được khối ngoại mua 21 tỷ đồng. Theo sau, TNW và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, BVB bị khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , MZG, GDA, , ,...

Mai Chi

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