Khối ngoại liên tục mua ròng mạnh, cổ phiếu Vinamilk (VNM) có gì hấp dẫn?

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một nhịp hồi khá mạnh từ vùng đáy hồi đầu tháng 7 với sự dẫn dắt của các Bluechip. Trong đó, cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) gây ấn tượng khi tăng 25% chỉ trong khoảng hơn 2 tháng. Nhờ đó, cổ phiếu này đã leo lên mức cao nhất trong vòng gần 5 tháng và chỉ còn thấp hơn chưa đến 5% so với đầu năm, khả quan hơn nhiều so với mức giảm gần 14% của VN-Index trong cùng thời kỳ.

Cổ phiếu VNM tăng mạnh cùng thanh khoản được cải thiện

Diễn biến cho thấy VNM đang có phần "khỏe" hơn thị trường chung và thực tế cổ phiếu này đã tạo đáy trước từ giữa tháng 6. Việc chiết khấu sâu từ đầu năm có thể đã kích thích dòng tiền bắt đáy đổ vào cổ phiếu đầu ngành sữa. Sự chuyển biến ngày càng rõ rệt trong những phiên gần đây khi thanh khoản được cải thiện đáng kể. Khối lượng giao dịch bình quân phiên trong 1 tuần qua đạt 4,3 triệu cổ phiếu, gấp đôi con số trung bình trong 1 quý trước đó.



Một trong những động lực góp phần giúp cổ phiếu VNM giao dịch sôi động hơn đến từ sự trở lại của khối ngoại. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 9 triệu cổ phiếu trong 7 phiên liên tiếp với giá trị gần 700 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường vẫn giao dịch khá chậm và khối ngoại đang có xu hướng bán ròng trong những phiên gần đây, diễn biến tích cực trên VNM trở thành điểm sáng đáng ghi nhận.

Mức định giá hấp dẫn được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng kéo dòng tiền trở lại trên VNM. Theo VNDirect, cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức P/E forward 2022 là 18,x thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực. Mức định giá có thể sẽ tiếp tục rẻ hơn trong năm 2023 nhờ lợi nhuận được dự báo sẽ tăng trưởng cao khi nhu cầu tiêu thụ sữa tăng trở lại.

Tương quan định giá cổ phiếu VNM so với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực

Theo VNDirect, nhu cầu tiêu thụ sữa ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn trong nửa cuối năm do học sinh quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè trong quý 3/2022 và Tết nguyên đán đến sớm sẽ thúc đẩy tiêu thụ các tháng cuối năm năm 2022. Do đó, doanh thu nội địa dự phóng tăng 9,8% so với cùng kỳ trong 6 tháng cuối năm.



Bên cạnh đó, VNDirect cũng kỳ vọng Mộc Châu Milk (mã MCM) sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 7,5% so với cùng kỳ trong năm 2022 qua đó đóng góp 5% vào tổng doanh thu nhờ (1) mảng sữa tươi và sữa chua tăng trưởng khả quan; (2) tăng số lượng điểm bán hàng với mục tiêu mở 70 cửa hàng vào cuối năm nay và (3) tận dụng hệ thống phân phối có sẵn của Vinamilk. Nhờ đó, doanh thu nội địa được dự báo sẽ tăng 3,5%/3,0% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2022/2023.

Áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào vơi dần

Theo Rabobank, tình trạng dư cung tại Trung Quốc do (1) nguồn cung sữa nội địa tăng trưởng 8% so với cùng kỳ trong quý 1/2022; (2) nguồn dự trữ ở mức cao do tăng sản lượng nhập khẩu trong năm ngoái và (3) nhu cầu yếu hơn do các chính sách Zero Covid, đã khiến cho sản lượng nhập khẩu bột sữa tại nước này giảm. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất trên thị trường nhập khẩu bột sữa, do đó VNDirect cho rằng, điều này sẽ dần tác động khiến giá bột sữa toàn cầu hạ nhiệt trong 6 tháng cuối năm.

VNDirect dự báo giá bột sữa nguyên kem sẽ dao động trong khoảng 3.800- 4.100 USD/tấn trong giai đoạn 2022-2025. Chi phí nguyên liệu đầu vào của Vinamilk được kỳ vọng sẽ giảm dần trong thời gian tới, phù hợp với xu hướng giảm của giá bột sữa nguyên kem từ nửa cuối 2022. Biên lợi nhuận gộp của Vinamilk sẽ đạt trung bình 43,7% (cao hơn 0,6 điểm % so với năm 2021) trong giai đoạn 2022-2025.

Trong tháng 7/2022, Vinamilk đã đón 2.500 con bò sữa HF thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ về để mở rộng đàn cho trang trại sinh thái Green Farm và tổ hợp trang trại Lao-Jagro. Dự án trang trại tại Lào (quy mô 8.000 con bò) dự kiến sẽ cho ra sản phẩm vào năm 2023. VNDirect ước tính dự án này sẽ giúp Vinamilk tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu sữa đầu vào lên 4% và giảm sự phụ thuộc của biên lợi nhuận gộp vào giá bột sữa thế giới.

2.500 con bò sữa nhập khẩu từ Mỹ giúp Vinamilk tăng khả năng tự chủ nguyên liệu sữa đầu vào

Năm 2022, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu đạt 64.070 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 12.000 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, công ty đã ghi nhận doanh thu 28.800 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 5.340 tỷ đồng, qua đó hoàn thành 45% kế hoạch đề ra.