Khối ngoại "xuống tiền" mua mạnh trong tuần Index bay 155 điểm, tung gần 1.500 tỷ gom một mã bán lẻ

Trong tuần giao dịch 9/3-1/3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh ngay từ đầu tuần, đánh mất tới 155 điểm và rơi về khu vực 1.650 do sự lo ngại của nhà đầu tư về bất ổn địa chính trị tại Trung Đông dẫn đến việc giá dầu tăng mạnh. Áp lực bán tháo diễn ra trên diện rộng khiến cho hầu hết cổ phiếu trên thị trường giảm sàn trong phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy và thanh khoản mua chủ động cũng dần quay trở lại và tìm đến những cổ phiếu có triển vọng giúp cho chỉ số chung thu hẹp đà giảm, hồi phục về khu vực 1.700. Kết tuần, VN-Index giảm 71,6 điểm (-4,05%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.696,24.

Khối ngoại bất ngờ trở thành điểm cộng khi bán ròng trong phần lớn thời gian trong tuần vừa rồi, tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 1.207 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.264 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 37 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 20 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Tại chiều mua, MWG dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 1.489 tỷ đồng, theo sau là VNM (632 tỷ đồng) và HPG (499 tỷ đồng). Các mã ACB (261 tỷ đồng), MSN (189 tỷ đồng), DCM (179 tỷ đồng), TCH (165 tỷ đồng) và KDH (141 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, STB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 798 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (-487 tỷ đồng) và VIC (-453 tỷ đồng). Các mã khác trong danh sách bán ròng đáng chú ý gồm BID (-308 tỷ đồng), PLX (-307 tỷ đồng), SSI (-274 tỷ đồng) và VCB (-169 tỷ đồng).