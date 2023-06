Khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng ở Hậu Giang

Trước đó, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự , Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đá gà trực tuyến thông qua mạng internet.

Đường dây đánh bạc này do Phạm Thiên Sử (SN 1985) thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang và Trần Văn Út Mười (SN 1971) thường trú khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cầm đầu.

Đối tượng Phạm Thiên Sử.

Ngày 1/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “ Tổ chức đánh bạc ” và “Đánh bạc” để điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thiên Sử và Trần Văn Út Mười nhận các tài khoản đại lý của một đối tượng quen biết qua mạng xã hội để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá và đá gà trực tuyến qua các trang web cá cược.

Sau đó, từ tài khoản đại lý, Sử và Mười tạo lập các tài khoản thành viên để cung cấp cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet ở các giải đấu quốc tế như: Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup), Giải bóng đá ngoại hạng Anh…. và tham gia cá cược các trận đá gà trực tuyến diễn ra hàng ngày.

Công an khám xét khẩn cấp hôm 29/5.

Bốn bị can bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Phạm Thiên Sử (SN 1985), Trần Văn Út Mười (SN 1971), Trần Duy Tân (SN 1990), Dương Hoàng Vũ (SN 1985).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cũng khởi tố 7 bị can về hành vi “ Đánh bạc ” gồm: Lai Phái Nghĩa (SN 1983), Lê Tấn Đạt (SN 1976), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983), Phạm Hồng Phúc (SN 1982), Nguyễn Tiết Thanh (SN 1972), Lê Văn Út (SN 1986), Nguyễn Chí An (SN 1984).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc nêu trên hoạt động từ tháng 6/2022 đến nay; trung bình mỗi tháng mức giao dịch khoảng 45 tỷ đồng. Tính đến khi bị lực lượng công an triệt phá, số tiền mà các bị can sử dụng để giao dịch khoảng 560 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định