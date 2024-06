Khởi tố 3 cán bộ Trung tâm Quỹ đất, Tài nguyên Môi trường

Cung cấp thông tin tại họp báo do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 cán bộ huyện Thanh Oai vi phạm quy định trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Vành đai 4.

Theo Phó Giám đốc Công an TP, dự án đường Vành đai 4 là công trình trọng điểm, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP đã giao cho Công an TP phối hợp với các sở, ngành và các địa phương theo dõi, giám sát.



Công an TP Hà Nội cũng đã có kế hoạch tổng thể để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh đối với những hành vi vi phạm.

Qua đó, Công an TP đã chủ động phát hiện tại khu vực huyện Thanh Oai, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 14/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cũng đã ban hành ra quyết định khởi tố bị can đối với L.Q.Đ, cán bộ Trung tâm Quỹ đất huyện Thanh Oai; L.X.N, cán bộ Trung tâm Quỹ đất huyện Thanh Oai và P.T.S cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khai thác mở rộng để điều tra tiếp những hành vi vi phạm theo Điều 230, Bộ luật Hình sự.

Phó Giám đốc Công an TP cũng cho biết, Công an Hà Nội đã tham mưu cho UBND TP việc các đơn vị, các sở, ngành liên quan cũng như các địa phương có đường Vành đai 4 đi qua phải tự phối hợp, phát hiện, rà soát các phương án để tránh trường hợp vi phạm pháp luật, tránh tình trạng vừa mất cán bộ, vừa thất thoát tiền của Nhà nước.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội nêu rõ: Công an TP đã và đang tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật ở các khâu: Giải phóng mặt bằng; nhóm chủ đầu tư, đơn vị thi công; đơn vị giám sát và nhóm cung cấp nguyên vật liệu…

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được khởi công tháng 6/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 112,8km, bao gồm 103,1km đường Vành đai 4 và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Đoạn trên địa bàn Hà Nội dài khoảng 58,2km (qua địa bàn 7 quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thường Tín, Hoài Đức); đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3km và đoạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3km. Tại huyện Thanh Oai, dự án Vành đai 4 có chiều dài 7,9km, nằm trên địa bàn 6 xã: Bích Hòa, Cự Khê, Bình Minh, Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thùy.