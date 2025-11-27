Khởi tố 63 đối tượng tại một công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" Campuchia

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can làm rõ 63 đối tượng về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Công an Đà Nẵng ập vào trụ sở làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều dữ liệu điện tử quan trọng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19-11, Phòng CSHS phối hợp phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở "Penta" tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao. Tổ công tác lập tức trích xuất dữ liệu, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra.

Kết quả xác định, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một "công ty công nghệ" chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (1988, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Các đối tượng thừa nhận làm việc cho một trùm cờ bạc tên Torres tại Campuchia

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia), nhận chỉ đạo để tham gia xây dựng – nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, lô đề, tài xỉu…

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, gồm đầy đủ bộ phận kỹ thuật, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng – phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp; mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy – Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Công an khởi tố 63 đối tượng, tiếp tục vận động các đối tượng từng làm việc tại công ty ra trình diện

Hiện tại, nhiều website đánh bạc như vt88, soibet, tic88, mi88, zo88… vẫn đang hoạt động trên internet.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (Khu đô thị Đa Phước, phường Hải Châu), TEMA (phường Hòa Cường), ZENTEK (phường Hòa Cường).

Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 TV, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,2 tỉ tiền mặt 2 xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại. Phòng CSHS kêu gọi các đối tượng từng làm việc tại các cơ sở trên đến trình diện.



