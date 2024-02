Khởi tố 79 bị can liên quan đến VIDA Group: Tìm kiếm hàng nghìn bị hại "sập bẫy" lừa đảo

Ngày 1/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thông báo các cá nhân đã tham gia và đóng tiền hưởng gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí từ VIDA Group hãy đến Cơ quan Công an cấp huyện gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình (số điện thoại: 069.2760.344 hoặc 0974.528.333) để phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 7/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.

Đến nay, đã khởi tố 79 bị can, trong đó có Tạ Tùng Lâm (sinh năm 1994) trú tại tổ 33, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội là Tổng Giám đốc điều hành và Lê Thị Thủy (sinh năm 1994) trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội là Tổng Giám đốc vận hành của Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group do Lâm và Thủy lập ra.

Quá trình điều tra xác định: Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group tạo lập các trang mạng xã hội Facebook dưới danh nghĩa “Trung tâm bà Nhàn” bán sản phẩm trị nám, tàn nhang “Sắc Ngọc Đan”; “Trung tâm ông Thịnh” bán sản phẩm giúp kích thích mọc tóc “Mao Hoàn Khang”; “Trung tâm Breast Lady” bán sản phẩm giúp tăng kích thước vòng một “Breast Lady”.

Các đối tượng trong vụ án bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Nhân viên trong VIDA Group sẽ đóng các vai bà Nhàn, ông Thịnh, người nhà, nhân viên, chuyên viên,… bên các Trung tâm đưa ra thông tin gian dối tư vấn với khách hàng về gói bảo hành như: được nhận sản phẩm miễn phí hàng tháng trong thời gian từ 01 đến 10 năm.

Khách hàng chỉ cần dùng sản phẩm miễn phí trong thời gian 2-3 năm là sẽ có hiệu quả, số sản phẩm miễn phí còn lại nếu không có nhu cầu sử dụng thì Trung tâm hỗ trợ bán lại cho người khác và thu về khoản tiền từ 100 đến 300 triệu đồng cho khách hàng.

Nếu khách hàng tham gia thì phải đóng một khoản tiền để kích hoạt và các khoản chi phí khác như phí hồ sơ, phí vận chuyển, phí bảo quản, phí kiểm định, phí dấu đỏ,… số tiền đóng các khoản chi phí này sẽ hoàn lại cho khách hàng sau khi bán được sản phẩm.

Nhiều xe sang, tiền mặt cùng các tang vật khác trong vụ án bị niêm phong, thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Để hợp lý hóa số tiền thu của khách, VIDA Group sẽ gửi các đơn hàng bằng hình thức ship COD qua bưu điện, giá trị đơn hàng bằng đúng số tiền đã tư vấn thu của khách. Khách hàng sẽ nhận đơn hàng và thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện.

Bằng hình thức này, VIDA Group đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người trong cả nước, tuy nhiên đến nay Cơ quan điều tra chưa làm việc được hết với các bị hại.