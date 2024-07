Khởi tố, bắt giam cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng đăng ký đất đai

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Dương Ngọc Nam.

Khởi tố, bắt giam cán bộ Tài nguyên Môi trường, đăng ký đất đai

Chiều 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đó là Dương Ngọc Nam (SN 1982), viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Chợ Mới và Lê Văn Hạnh (SN 1973), công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2020 và 2021, bị can Dương Ngọc Nam thực hiện việc tách, hợp một số thửa đất tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới trái quy định của pháp luật và của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện thẩm định hồ sơ chuyển nhượng đất với giá trị chuyển nhượng trên hồ sơ thấp hơn thực tế với số tiền chênh lệch hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét với đối tượng Lê Văn Hạnh.

Còn Lê Văn Hạnh là người đã trực tiếp thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất một số thửa tại xã Thanh Thịnh nằm ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chợ Mới.

Hành vi của hai bị can là trái quy định của pháp luật, gây thất thu thuế, thiệt hại đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại điều 356 Bộ Luật hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phù Chí Hoà.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Phù Chí Hòa

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phù Chí Hòa (SN 1980, ngụ xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phù Chí Hoà bị khởi tố do có liên quan đến việc mở rộng điều vụ án vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2017 tại huyện Phú Quốc nay là TP Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian công tác, năm 2018 bị can Hòa được giao nhiệm vụ xác minh làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng các thửa đất tại ấp 2, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc.

Căn cứ kết quả xác minh của Hòa, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ký văn bản tham mưu UBND huyện Phú Quốc cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân là đất có nguồn gốc do UBND xã Cửa Cạn quản lý, dẫn đến thiệt hại số tiền cho nhà nước hơn 21 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hà Việt Hùng.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

Tối 8/1, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Việt Hùng (SN 1982) – Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc) và Võ Duy Phong (SN 1991) – cán bộ địa chính xã Cửa Cạn về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến 2 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Quá trình điều tra xác định, Hà Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã và Võ Duy Phong, cán bộ địa chính xã đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc của 3 thửa đất trên địa bàn xã Cửa Cạn, dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất kê khai trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hà Việt Hùng và Võ Duy Phong với vai trò chính được UBND xã Cửa Cạn giao trách nhiệm nhưng đã tổ chức thu thập ý kiến của người từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất và những người cung cấp thông tin không đúng sự thật, làm giả mạo, sai lệch hồ sơ dẫn đến việc UBND huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng.

Đất do Nhà nước quản lý đã được xét duyệt cấp cho đối tượng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã chuyển dịch tài sản do Nhà nước quản lý thành tài sản của cá nhân không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 31 tỷ đồng.