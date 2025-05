Vinpearl lên sàn, kỷ nguyên mới của thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam

Mảnh đất màu mỡ của thị trường du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng tốc với loạt tín hiệu tích cực về tiêu dùng, đầu tư và hạ tầng. Giữa dòng hồi phục ấy, du lịch được xem là một trong những ngành có tốc độ phục hồi vượt bậc và mở ra tiềm năng bứt phá mạnh mẽ trong "kỷ nguyên mới".

Đáng chú ý, thị hiếu du lịch đang thay đổi nhanh chóng. Du khách không chỉ dừng ở tìm kiếm nơi lưu trú cao cấp, mà ưu tiên những điểm đến mang lại trải nghiệm trọn vẹn từ nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực cho đến khám phá văn hóa, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Xu hướng này đang mở đường cho các mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp đẳng cấp, vốn đã chứng minh hiệu quả trên thế giới mở rộng tại Việt Nam.

Thị trường Việt Nam cũng ghi nhận sự bùng nổ ở phân khúc du lịch gia đình, du lịch đa thế hệ và du lịch kết hợp công việc (MICE), tạo áp lực lên nguồn cung tổ hợp quy mô lớn và hiện đại. Với nguồn cung hiện tại còn đang thiếu cả về số lượng và chất lượng, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam mở rộng quy mô.

Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc với những mục tiêu triển vọng, đón 35 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030 và vươn lên vị trí số 01 tại Khu vực. Với con số này, ngành du lịch sẽ đóng góp 14% GDP trong 5 năm tới, tạo ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời dài hạn.

Song song với sự kỳ vọng gia tăng lượng khách, nhu cầu về cơ sở hạ tầng đặc biệt được chú trọng. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ lên đến 2 triệu buồng phòng. Điều này kỳ vọng mang lại động lực lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc gia.

Chính vì vậy, những doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái hoàn thiện, quỹ đất lớn, kinh nghiệm vận hành và năng lực tài chính vững mạnh đang trở thành điểm sáng trong mắt nhà đầu tư.

Ngày 13/5, gần 1,8 tỷ cổ phiếu VPL của Công ty Cổ phần Vinpearl - thương hiệu nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam chính thức giao dịch trên sàn HOSE, giá tham chiếu 71.300 đồng/cổ phiếu. Với giá trị vốn hóa gần 130.000 tỷ đồng. Vinpearl lập tức gây chú ý khi lọt vào nhóm 15 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau hơn 20 năm phát triển.

Vinpearl thiết lập những đỉnh cao thế giới ngay tại Việt Nam

Với khát vọng nâng tầm trải nghiệm cho người Việt, thiết lập "những đỉnh cao thế giới" về du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí ngay tại Việt Nam, đồng thời nâng tầm vị thế đất nước, con người Việt trong mắt bạn bè quốc tế, Vinpearl đã chọn hướng đột phá với những mô hình nghỉ dưỡng "all in one" độc đáo với các cụm quần thể tại những điểm đến hấp dẫn tại Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Du khách được trải nghiệm trọn vẹn từ nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực, mua sắm, hội nghị đến chăm sóc sức khỏe v.v…, giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong di chuyển và thụ hưởng dịch vụ đẳng cấp dễ dàng; sánh ngang với các mô hình đẳng cấp trong khu vực như Resorts World Sentosa tại Singapore.

Đặc biệt, các công viên giải trí VinWonders quy mô lớn, với đa dạng trò chơi hiện đại, tiên tiến bên cạnh trải nghiệm văn hóa đặc sắc đã thu hút gần 7 triệu lượt khách trong năm 2024. Không chỉ có vậy, mỗi địa danh VinWonders xuất hiện đều hội tụ những công trình kiến trúc độc đáo, những kỷ lục vang danh tạo sự khác biệt hấp dẫn du khách, VinWonders Nha Trang xứng danh công viên của những kỷ lục với "Công viên nước trên đảo sở hữu số lượng trò chơi nhiều nhất châu Á", Vịnh phao nổi - trên biển lớn nhất thế giới hay Đường trượt zipline dài, dốc hàng đầu Việt Nam, hệ thống xe trượt núi đầu tiên trên đảo tại châu Á và hệ thống xe trượt núi dài nhất Đông Nam Á.

VinWonders Nam Hội An được ví như tổ hợp trải nghiệm văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam, tại đây còn có trung tâm bảo cứu hộ và bảo tồn động vật, đã cứu hộ gần 1.300 cá thể với gần 50 loài động vật quý hiếm. Riêng với đảo Ngọc Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc nổi tiếng bởi trung tâm bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam, với hơn 4.500 cá thể của 200 loài động vật; thành công nhân giống nhiều loại động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng như hươu vàng, hắc tinh tinh, hổ Bengal...

Bên cạnh các quần thể đồ sộ, Vinpearl cho thấy khả năng kinh doanh đa dạng khi phát triển mạnh mẽ hệ thống chuỗi city hotels tọa lạc tại trung tâm các thành phố lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, TP. HCM, song song khai thác khách du lịch và nguồn khách thương gia, hội họp. Đặc biệt, Vinpearl đã hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn Meliá Hotels International và Tập đoàn khách sạn Marriott International quản lý 23 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, bao gồm nhiều city hotels, hướng đi này nhằm đa dạng hóa và nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho du khách.

Với chuỗi lễ hội âm nhạc 8WONDER, Vinpearl không chỉ góp phần củng cố vị thế quốc gia trên bản đồ âm nhạc thế giới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa, âm nhạc nổi bật của khu vực. 8WONDER đã kiến tạo một sản phẩm music-tourism tiêu biểu của du lịch Việt Nam khi hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons.

Không dừng lại ở đó, Vinpearl cho thấy tầm nhìn vượt trội khi tích cực đón đầu các xu hướng du lịch mới như du lịch y tế, du lịch kết hợp hội họp (MICE), nghỉ dưỡng đa thế hệ, những phân khúc được dự báo tăng trưởng vượt trội trong ít nhất 5-10 năm tới. Doanh nghiệp cũng phát triển chuỗi sản phẩm tại các đại dự án chiến lược như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, khu đô thị Hạ Long Xanh, quần thể suối khoáng nóng Mỹ Lâm (Tuyên Quang).

Vững vàng thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam

Với tất cả những thành quả đó, Vinpearl đã vươn lên khẳng định vị thế thương hiệu nghỉ dưỡng số 1 Việt Nam với hệ sinh thái đồ sộ 31 khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5-sao với công suất trên 16.100 phòng và phòng biệt thự, chiếm gần 20% tổng số phòng khách sạn 5-sao tại Việt Nam, chuỗi 12 công viên và khu vui chơi giải trí, lớn nhất về số lượng tại Việt Nam trong đó có 4 công viên chủ đề với quy mô 35-50ha, 5 khu vui chơi giải trí và giáo dục hướng nghiệp, 1 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã quy mô gần 500ha, lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam, 1 công viên nước lớn nhất Bắc Trung Bộ, 1 học viện ngựa – tiên phong đưa bộ môn cưỡi ngựa tiêu chuẩn quốc tế tới Việt Nam, 4 sân golf tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế bởi IMG, từ 18-36 hố, 1 trung tâm hội nghị ẩm thực đẳng cấp thế giới.

Các cơ sở của Vinpearl liên tục được vinh danh tại các giải thưởng danh giá toàn cầu như giải thưởng "Best of the Best" của TripAdvisor, giải thưởng World Travel Award, khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu trong ngành du lịch và nghỉ dưỡng. Riêng trong năm 2024, Vinpearl được vinh danh với 41 giải thưởng du lịch danh giá.

Đặc biệt, năm 2024, Vinpearl ghi dấu ấn khi được Brand Finance – tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu – vinh danh là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, đồng thời lọt vào Top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á. Vinpearl cũng là thương hiệu duy nhất trong lĩnh vực du lịch góp mặt trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Sự kiện Vinpearl niêm yết không chỉ là cột mốc mới của thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, với hệ sinh thái đồ sộ, đa dạng và độc đáo, Vinpearl cho thấy khát vọng vươn mình trên bản đồ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu vực và trên thế giới. Với chiến lược đón đầu xu thế, tiềm lực tài chính vững mạnh, Vinpearl hứa hẹn sẽ bứt tốc mạnh mẽ, góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trong kỷ nguyên mới.