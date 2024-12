Khởi tố, bắt giam Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng

Tối 26-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (sinh năm 1987), Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 1991), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn với Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập chuyên án, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 10-2021, Đỗ Hạnh cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life. Sau đó, đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND, đến ngày 16-3-2022 đổi tên thành Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.

Trong thời gian hoạt động, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn. Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh, Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.

Sau đó, Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 công ty gồm: Công ty TNHH TNHH TM - DV DH.Group, địa chỉ ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty cổ phần BĐS DHGROUP DANA, địa chỉ ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TPHCM, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.

Để thu hút các nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2 đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty.

Theo đó, Hạnh, Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện. Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh, Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…

Bước đầu, lực lượng công an xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.