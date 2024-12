VNPAY và Ngân hàng số Cake hợp tác chiến lược, mở rộng trải nghiệm tài chính số trên ví VNPAY

Nắm bắt nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính số của khách hàng, ngày 24/12, VNPAY và Ngân hàng số Cake chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đưa Dịch vụ trả sau (Paylater) và Vay nhanh của Cake lên ứng dụng ví VNPAY. Hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ thanh toán và cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt cho người dùng ví VNPAY.

Đại diện VNPAY và Cake ký kết hợp tác chiến lược, cung cấp dịch vụ tài chính số của Cake trên ví VNPAY

Theo đó, Dịch vụ trả sau cấp cho khách hàng một hạn mức để dùng trước và thanh toán sau khi sử dụng các tiện ích mua sắm, giải trí, du lịch, di chuyển, thanh toán hóa đơn… trên ví VNPAY với thời gian miễn lãi đến 45 ngày, giúp khách hàng chủ động, linh hoạt hơn trong chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân.

Song song đó, dịch vụ Vay nhanh với quy trình đăng ký và phê duyệt đơn giản, không yêu cầu chứng minh tài chính, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn tài chính từ Cake để đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi tiêu cấp bách, với hạn mức lên đến 50 triệu đồng.

Nhờ ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), Dịch vụ trả sau và Vay nhanh của Cake cung cấp trải nghiệm xét duyệt tín dụng nhanh chóng, mang đến cho mỗi khách hàng trải nghiệm "may đo" sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính cá nhân chỉ trong vài phút.

Chia sẻ về hợp tác, ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết: "Cake tự hào là ngân hàng đầu tiên cung cấp các sản phẩm tài chính số trên ví VNPAY. Chúng tôi tin rằng hợp tác chiến lược giữa Cake và VNPAY không chỉ đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh của hai đơn vị, mà còn giúp các khách hàng trên ví VNPAY có thể tiếp cận dịch vụ tài chính số dễ dàng và an toàn. Trong tương lai gần, Cake và VNPAY sẽ nỗ lực để cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác, góp phần mở rộng vòng tròn tiếp cận tài chính số toàn diện tại Việt Nam".

Là một trong những ví điện tử hàng đầu Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng, ví VNPAY đang sở hữu hệ sinh thái đa dạng với hơn 40 tính năng và tiện ích trên nền tảng, giúp khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái số toàn diện từ thanh toán, di chuyển, mua sắm đến giải trí như: thanh toán hóa đơn điện, nước, đặt taxi/bike, vé tàu xe, vé máy bay, mua sắm VnShop cùng các hoạt động giải trí như đặt vé xem phim, sự kiện thể thao, âm nhạc và nhiều tiện ích khác.

Dịch vụ trả sau và Vay nhanh của Cake trên ví VNPAY giúp khách hàng linh hoạt tài chính cá nhân

Với việc tích hợp Dịch vụ trả sau và Vay nhanh, VNPAY và Cake kỳ vọng mang đến giải pháp tài chính tối ưu, mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý chi tiêu và thanh toán hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho khách hàng mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của hai bên trong việc định hình trải nghiệm tài chính số cho thị trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Giám đốc Ví điện tử VNPAY nhấn mạnh: "Ngoài trải nghiệm thuận tiện trong giao dịch, giờ đây khách hàng của ví VNPAY còn được hỗ trợ hiệu quả thông qua các sản phẩm tài chính số của Cake. Hợp tác chiến lược với Cake đánh dấu một bước phát triển quan trọng, đồng thời khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc hiện thực hóa mục tiêu "Cho cuộc sống đơn giản hơn" với mọi khách hàng, đối tác".

Hợp tác giữa VNPAY và Ngân hàng số Cake đánh dấu bước khởi đầu cho tiềm năng phát triển sâu rộng hơn trong tương lai. Hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các tính năng mới và cải tiến dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu cũng như mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, góp phần thúc đẩy thị trường thanh toán số ở Việt nam, đồng thời tăng trưởng quy mô hoạt động của hai bên.

VNPAY: Là thương hiệu Quốc gia tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử, VNPAY hợp tác với hơn 40 ngân hàng và 350.000 doanh nghiệp, phục vụ hơn 60 triệu người dùng trên Mobile Banking và ví VNPAY. Với giải hệ sinh thái đa dạng các giải pháp thanh toán thông minh, VNPAY đáp ứng mọi nhu cầu từ mua sắm, di chuyển đến giải trí, mang lại trải nghiệm tiện lợi và giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế số Việt Nam.

Cake by VPBank: Cake by VPBank là ngân hàng thuần số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn trình hoạt động ngân hàng theo định hướng "Next GenAI Bank". Tính đến hết 2024, ngân hàng số Cake phục vụ 5 triệu khách hàng và cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cá nhân, bao gồm: chuyển khoản, thanh toán, tiết kiệm, liên kết đầu tư, cho vay tiêu dùng, mua trước trả sau, thẻ tín dụng… cùng các dịch vụ sáng tạo khác như phân phối vé các hoạt động giải trí, du lịch, di chuyển… được tích hợp sẵn sàng trên cùng một nền tảng.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, Cake là ngân hàng số đạt chuẩn ISO/IEC 30107-3 về sinh trắc học khuôn mặt, Cake cũng đạt chuẩn cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán - PCI DSS 4.0 level 1. Năm 2024, Cake được The Asian Banker công nhận là "Ngân hàng AI tốt nhất", Euromoney cũng bình chọn Cake là "Ngân hàng số tiêu biểu 2024". Đồng thời, Cake vừa thắng giải "Ngân hàng Công nghệ của năm" tại Better Choice Awards 2024.