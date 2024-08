Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Hội phụ nữ, Cơ quan Công an thông báo tìm bị hại

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bằng Thị Ngọc Lương (SN 1987), trú tại thôn Xóm Gò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 30/9/2022, Bằng Thị Ngọc Lương, là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đạo Trù, đã ký hợp đồng dịch vụ tín dụng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Tam Đảo và là tổ trưởng vay vốn của ngân hàng.

Trong hợp đồng nêu rõ, Lương không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng, nhưng đối tượng lại nói với bạn bè, người thân làm đáo hạn ngân hàng cho khách. Vì vậy, nhiều người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng đã tìm đến Lương để vay tiền.

Bị can Bằng Thị Ngọc Lương.

Tiếp đó, đối tượng Lương hỏi bạn bè, người thân nếu có tiền cho cô ta vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách.

Sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, lấy được tiền gốc, lãi của khách, Lương sẽ trả lại tiền gốc, lãi khoản vay theo hồ sơ khách hàng đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao.

Tuy nhiên, thực tế Lương vay tiền để trả tiền gốc, tiền lãi cho các khoản vay mà đối tượng vay trước đó chứ không đáo hạn ngân hàng cho khách như đã nói.

Do tin tưởng Lương làm đáo hạn ngân hàng cho khách, kiếm được tiền lãi cao, nên nhiều người đã cho đối tượng vay tiền để lấy lãi.

Ban đầu, Lương vẫn kiểm soát được việc vay tiền gốc của người này để trả tiền gốc, tiền lãi cho người khác đều đặn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lương khai, từ khoảng đầu năm 2023, cô ta mất kiểm soát nguồn tiền, lúc đó Lương phải đi vay lãi cao để trả nợ cho những người cho cô ta vay trước đó.

Do việc phải vay tiền gốc của người này để trả tiền lãi, tiền gốc cho người khác và thời điểm đó Lương đi làm không đủ tiền trả lãi của các khoản vay, nên đến tháng 1/2024, Lương mất khả năng trả nợ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2022 đến tháng 2/2024, bị can Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các phòng nghiệp vụ; Công an các huyện, thành phố thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can Lương.

Đồng thời, đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Lương lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc; địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Công Hoan, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên; số điện thoại liên hệ 0356.322.686 (điều tra viên Nguyễn Văn Cương) để được giải quyết.