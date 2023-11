Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng bộ phận Ngân hàng

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Ngày 9/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1992, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022, Linh giữ chức vụ Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân tại một chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn TP Vĩnh Long.

Linh lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng và đồng nghiệp, đưa thông tin gian dối là có làm thêm cho vay đáo hạn ngân hàng.

Linh đã vay tiền của nhiều người. Để tạo niềm tin, Linh yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người khác và nói rằng là khách vay tiền đáo hạn.

Sau khi nhận được tiền, Linh yêu cầu những người đã nhận tiền dùm chuyển lại để rút sử dụng cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Linh đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh Vĩnh Long, ngày 08/11/2023 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1968), cư trú tại phường An Hòa quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để điều tra làm rõ hành vi ''Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức'' xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Lợi My 2 thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Minh Hoàng đã có hành vi làm giả con dấu của Công ty Lợi My 2 mà không được sự đồng ý của người đại diện pháp luật của Công ty là bà Lê Ngọc Trúc, sử dụng con dấu giả đóng vào 06 tài liệu là các Hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của công ty trị giá 120 tỷ đồng và làm hồ sơ thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc qua ông Nguyễn Minh Hoàng.