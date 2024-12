Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam

Ngày 13-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986; quê tỉnh Bình Định) và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ TP HCM) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo điều tra, tháng 6-2022, Nguyễn Thị Thu Trinh lấy tên người khác để thành lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam nhằm mục đích mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Thực tế công ty này không có hoạt động mua bán hàng hóa kèm theo.

Ngô Việt Thanh là đối tượng trung gian môi giới tìm kiếm khách hàng, sau đó giới thiệu và giúp sức cho Nguyễn Thị Thu Trinh trong việc hợp thức hóa hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Trinh tại cơ quan công an

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2022 đến tháng cuối năm 2023, Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, TP HCM, Bình Phước…, thu lợi bất chính số tiền hàng tỉ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không vì mục đích lợi nhuận mà tham gia mua, bán các loại hóa đơn khống để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào; hoặc tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.