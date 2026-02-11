Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Nga SN 1968

11-02-2026 - 11:59 AM | Xã hội

Các tin, bài viết do Nguyễn Thị Nga đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Tiktok có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo cơ quan địa phương.

Ngày 11/2, thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1968, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Báo CAND dẫn theo kết quả điều tra xác định, từ ngày 27/3/2025 đến ngày 4/6/2025, bị can Nguyễn Thị Nga sử dụng tài khoản “Nguyễn Nga” và “Nguyễn Thi” đăng tải nhiều tin, bài viết có thông tin không đúng sự thật.

Cụ thể, các tin, bài viết do Nga đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Tiktok có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan (Công an, Viện KSND) trên địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ); xúc phạm, uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo các cơ quan này; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, cá nhân nêu trên.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi trên đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, tác động đến niềm tin của một bộ phận người dân, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

