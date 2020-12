Khởi tố cán bộ Sở Y tế Đắk Lắk

Tối 10-12, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan công an vừa khởi tố 1 cán bộ và 1 nguyên cán bộ Sở Y tế Đắk Lắk.

Cơ quan công an khởi tố hàng loạt cán bộ ngành y tế Đắk Lắk vào tháng 4-2020

Theo đó, 2 cán bộ, nguyên cán bộ ngành y tế bị khởi tố là ông Nguyễn Hữu Thông, nguyên Trưởng phòng Tổ chức và bà Cao Thị Ninh, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Sở Y tế Đắk Lắk



Chiều tối cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Cao Thị Ninh tại Sở Y tế Đắk Lắk.

Theo một nguồn tin, việc khởi tố 2 cán bộ, nguyên cán bộ trên do liên quan đến vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, vào cuối tháng 4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố đối với 10 người công tác trong ngành y tế Đắk Lắk do sai phạm trong quá trình đấu thầu thuốc .

Liên quan đến vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc theo tên Generic năm 2014 - 2015, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kết quả đấu thầu đối với 7 mặt hàng đạt tiêu chuẩn nhóm 3, nhưng đã phê duyệt trúng thầu nhóm 2 là không đúng quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11-11-2013 của Bộ Y tế.

Theo cơ quan công an, hành vi nói trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,999 tỉ đồng, là số tiền chênh lệch giữa giá thuốc đấu thầu thuộc nhóm 2 với thuốc đấu thầu thuộc nhóm 3.