Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 400 triệu đồng của 15 giáo viên

Khoảng giữa tháng 4/2025, Công an phường Bách Quang tiếp nhận Đơn trình báo của 15 giáo viên thuộc các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Sông Công về việc bị đối tượng tên Phúc, tự xưng là nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng (loại thẻ thấu chi); sau đó Phúc dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của các bị hại với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

UBND thành phố Sông Công tặng Giấy khen cho các cá nhân nhân có thành tích xuất sắc công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Bách Quang đã huy động cán bộ, chiến sỹ, tập trung điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đồng thời, công an phường triệu tập đối tượng nghi vấn là Hoàng Văn Phúc, sinh năm: 1997, Nơi ĐKTT: Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình làm việc, Hoàng Văn Phúc cho biết đã từng làm việc tại một ngân hàng. Phúc khẳng định việc giao dịch, rút tiền trong các tài khoản là thỏa thuận dân sự, không vi phạm pháp luật hình sự.

Trước thủ đoạn quanh co, chối tội của Phúc, Công an phường tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh nhân thân, lai lịch, tập trung đấu tranh với đối tượng; tiến hành làm việc với 15 bị hại để làm rõ những vấn đề còn mâu thuẫn; sao kê, đối chiếu lịch sử rút tiền của 15 tài khoản ngân hàng...

Sau 5 ngày đấu tranh, đến ngày 24/4/2025, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Hoàng Văn Phúc đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an phường Bách Quang đã tham mưu với Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh Bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Hoàng Văn Phúc về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Khoản 3, Điều 290 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.



Trước sự nỗ lực, cố gắng của Công an phường Bách Quang, UBND thành phố Sông Công đã khen thưởng 6 đồng chí, trong đó có 02 chỉ huy và 04 cán bộ, chiến sỹ vì đã có thành tích xuất sắc. Các chiến sĩ đã kịp thời xác minh, làm rõ đối tượng chiếm đoạt tài sản, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên