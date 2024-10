Khởi tố đối tượng chuyên hack facebook để lừa mượn tiền: Công an tìm người bị lừa chuyển tiền vào STK 020098268333 tại Sacombank và 339987448 tại VPBank

Công an TP Đà Nẵng mới đây đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 8/2023 trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 06/09/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với N.K (SN 2003; trú tại Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra vụ án xác định: Từ tháng 8/2023 đến ngày 29/08/2024, hằng ngày, bị can N.K đăng nhập vào các tài khoản facebook đã chiếm quyền sử dụng được trước đó và truy cập vào danh sách bạn bè của tài khoản này để gửi kết bạn đồng thời gửi đường link “ https://binhchontainanghanhivi... ” đến các tài khoản mới kết bạn sau đó nhắn tin nhiều nội dung như "rảnh đó không giúp cho em 1 phiếu bình chọn của chương trình với chị hoặc anh, em".

Khi những người này đồng ý và trả lời tin nhắn và gửi mã OTP Facebook của những tài khoản facebook này cho bị can N.K thì đối tượng tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook đã chiếm quyền sử dụng được để nhắn tin mượn số tiền khoảng 2-15 triệu đồng từ bạn bè người thân của chủ tài khoản bị chiếm quyền sử dụng vào tài khoản Sacombank tên NGUYEN HAI HA số 020098268333 và tài khoản VPBank tên TRAN QUOC LY STK: 339987448. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng xác định những người chuyển tiền để cho mượn tiền vào tài khoản này là bị hại trong vụ án.

Nguồn: Công an Đà Nẵng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà thông báo những bị hại đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin hồ sơ tại Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (Số 01 Huy Du, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà TP. Đà Nẵng); số ĐT: 02363.933.438 hoặc điều tra viên Phạm Quang Huy – số điện thoại 0932.428.478.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà TP. Đà Nẵng không xem xét, giải quyết trong vụ án.