Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 10 tỷ đồng

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam, đối với bị can Võ Hoàng Long, SN 1988 ở phương Bắc Hà, TP Hà Tĩnh – là Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”