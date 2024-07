Khởi tố Giám đốc Sở cùng 3 bị can

Khởi tố Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Kim Thoại cùng 3 bị can

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Nguyễn Kim Thoại (Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ông Thoại, 3 bị can khác ở thị trấn Gia Bình cũng bị khởi tố cùng tội danh trên gồm: Nguyễn Xuân Trung (SN 1983, ở thôn Phú Ninh), Nguyễn Xuân Nghi (SN 1952, ở thôn Hương Vinh), Nguyễn Quang Kiên (SN 1979, trú thôn Hương Vinh).

Các bị can đều liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 bị can. Trong thời gian từ năm 2009 đến 2018, các bị can đã có hành vi giao đất trái quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Kim Thoại (SN 1963, trú tại thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) từng là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh kể từ 16/7/2024.

Khởi tố nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện

Như đã đưa, ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra mở rộng vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 13/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tuấn Hồng (58 tuổi, ở thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Bị can Lê Tuấn Hồng nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài, nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Gia Bình giai đoạn 2011-2019 bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356, Bộ luật hình sự năm 2015.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 10 đối tượng tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ Luật hình sự 2015, xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời Cơ quan Công an cũng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội danh trên gồm:

(1) Nguyễn Văn Kiên, SN 1963 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(2) Lê Đình Xoan, SN 1955 ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình;

(3) Nguyễn Ngọc Minh, SN 1960 ở thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(4) Nguyễn Chí Sớm, SN 1962 ở thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(5) Nguyễn Đức Bàng, SN 1958 ở thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(6) Nguyễn Mạnh Diễn, SN 1955 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(7) Nguyễn Văn Thiệu, SN 1963 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(8) Nguyễn Ngọc Cường, SN 1969 ở số 90 đường Côn Nương, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(9) Đặng Tân Lộc, SN 1981 ở thôn Nội Phú, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình;

(10) Nguyễn Xuân Quang, SN 1953 ở Số 89 đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.