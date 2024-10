Khởi tố "Hiếu hoa hồng” tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1993 ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Nguyễn Trọng Hiếu là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định. Biết nhu cầu của cư dân ở một khu đô thị trên địa bàn TP Hà Nội cần thuê, mua lại "lốt" đỗ xe ô tô tại hầm gửi xe, Hiếu đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiếu vào các hội nhóm trên các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook của khu đô thị trên để đăng tải các nội dung thông tin có "lốt" đỗ xe ô tô cho thuê hoặc bán lại.

Chân dung đối tượng Hiếu.

Sau khi Hiếu đăng bài thì có một số người đã liên hệ với Hiếu để đặt cọc thuê "lốt" đỗ xe. Hiếu yêu cầu những người này phải gửi thông tin về chiếc xe ô tô cùng hình ảnh của xe và phải chuyển tiền đặt cọc để làm thủ tục đăng ký Nhận được tiền đặt cọc từ tiền bán hoặc cho thuê "lốt", Hiếu đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Chưa dừng ở đây, khi Hiếu có được thông tin và hình ảnh của nhiều xe ô tô trong đó có chiếc xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 89A – 464..., hắn ta đã đăng bài bán chiếc xe ô tô này lên hội nhóm Facebook để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua.

Cụ thể, Hiếu sử dụng tài khoản Facebook "Hiếu Hoa Hồng" đăng bài bán chiếc xe ô tô 5 chỗ trên với giá 860 triệu đồng cùng với hình ảnh của xe. Sau đó có một số người liên hệ với Hiếu để đặt cọc mua xe và Hiếu đã chiếm đoạt tiền của họ.

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Nguyễn Trọng Hiếu đã đến Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để tự thú. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, với thủ đoạn này, Hiếu đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hiện. Hiện cơ quan công an đã xác định có 7 người là bị hại trong các vụ án do Hiếu gây ra. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.