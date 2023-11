Khởi tố loạt tội danh đối với Quân "Idol", trong đó có đe dọa giết người

Chiều 17-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án "Bắt, giữ người trái pháp luật" do Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân "Idol", 32 tuổi), Hoàng Thái Mạnh (31 tuổi, cùng ngụ tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Phi Cường (33 tuổi, ngụ tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thực hiện.

Đồng thời, đơn vị đã khởi tố bổ sung một số tội danh đối với các đối tượng. Quân "Idol" bị khởi tố thêm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quân "Idol" bị lực lượng công an bắt giữ vào ngày 25-8

Quân "Idol" là nghi phạm có vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển 10kg ma túy đã bị Công an huyện Cam Lộ phối hợp với Công an Quảng Trị bắt vào thời điểm tháng 2-2023.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố đối với Quân "Idol" về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài Quân "Idol", Nguyễn Phi Cường bị khởi tố thêm tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan đến tội "cưỡng đoạt tài sản" do Quân "Idol" có vai trò chủ mưu, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thêm 2 đối tượng Đinh Văn Thái và Trần Hoài Thanh (cùng ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật" do Quân "Idol", Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17-8-2021 tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa).

Vào ngày 25-8, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để tiến hành bắt giữ Quân "Idol", Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quân "Idol", Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường để điều tra về tội "bắt, giữ người trái pháp luật".

Quân "Idol" được biết đến qua các clip "đòi nợ" đăng tải trên mạng xã hội. Đối tượng này có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và được cho sở hữu nhiều cơ sở cầm đồ, nhiều chiếc xe sang, biển số đẹp