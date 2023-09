Khởi tố một nhân viên ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993; trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) là nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần về hành vi "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước".



Nguyễn Hữu Hoàng (áo đen).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-4-2023, Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) tiếp nhận nguồn tin của UBND phường Ngã Tư Sở về việc phát hiện một số giấy tờ nghi bị làm giả.

Theo đó, ngày 7-4, có một nữ giới tự xưng là cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở yêu cầu xác minh về 1 đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc D. và chữ viết, chữ ký đề tên Ngô Vân Anh (Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở), có dấu tròn của UBND phường. Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên và con dấu là giả mạo.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Ngã Tư Sở đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Trần Quốc D. khai xuất phát từ nhu cầu vay vốn kinh doanh, D. sử dụng Zalo nhắn tin với Đinh Tiến C. (là cán bộ một ngân hàng thương mạicổ phần) để tư vấn vay vốn. C. nói phải có 1 giấy xác nhận kinh doanh và 1 bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngày 28-3, C. gửi mẫu đơn hướng dẫn anh D. làm xác nhận. Do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh D. nhờ C. giúp đỡ. C đã giới thiệu cho anh D. đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, anh D. đã nhận được một bộ giấy tờ giả xác nhận của UBND phường Ngã Tư Sở được shipper giao đến. Sau đó, C. tiếp tục hỗ trợ anh D. sử dụng bộ giấy tờ giả này để vay vốn.

Tang vật trong vụ án.

Làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng, công an xác định Hoàng đã sử dụng các máy tính tại nhà để "chế" mẫu giấy xác nhận sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Xong xuôi, Hoàng in giấy xác nhận và thuê shipper chuyển cho anh D..



Để thực hiện hành vi, Hoàng đã mua máy móc, thiết bị đặt tại nhà riêng ở quận Tây Hồ (TP Hà Nội). Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan tổ chức nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, công an, ngân hàng, Sở Tài nguyên và Môi trường, văn phòng công chứng… và 5 tài liệu bị làm giả của ngân hàng.

Ngoài ra, Hoàng còn lập nhóm Zalo có khoảng 300 thành viên là các nhân viên ngân hàng khác nhau trên toàn TP Hà Nội và các địa phương, chuyên kết nối nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền. Các giấy tờ giả này được Hoàng "phát giá" từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng, làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ xử lý đối với những người liên quan khác.