Khởi tố một trưởng Văn phòng Công chứng ở Thanh Hóa

Sáng 14/10, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hoá xác nhận, đơn vị vừa có quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên đối với ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng Văn phòng Công chứng Mai Trọng Cường (địa chỉ ở đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa)

Văn phòng công chứng Mai Trọng Cường

Quyết định trên căn cứ các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thanh Hóa và công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Bình...

Theo đó, lý do Sở Tư pháp có quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên đối với ông Nguyễn Xuân Bình là do ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa bị khởi tố bị can theo quyết định số 496 ngày 26/9/2024, được quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 14 Luật Công chứng năm 2014. Quyết định nêu rõ, thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng là 12 tháng.