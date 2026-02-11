Khởi tố Nguyễn Thành Vinh SN 1988 và 4 bị can

Ngày 10/02/2026, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1988, trú tại xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Long (sinh năm 1987, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), Lê Sỹ Viện (sinh năm 1970, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1982, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 1/2026, Nguyễn Thành Vinh nhận được "đặt hàng" từ một người quen tại Phú Thọ nhờ tìm mối tiêu thụ đàn lợn đang nhiễm bệnh. Dù biết rõ tình trạng đàn gia súc, Vinh vẫn kết nối với Nguyễn Văn Ba để thực hiện thương vụ bất chính.

Ngày 4/1, nhóm của Ba, Long và Lợi đã thu mua tổng cộng 81 con lợn (loại nhỏ từ 7-11 kg/con) với mức giá chỉ 10 triệu đồng. Ngay sau đó, nhóm này vận chuyển về Thanh Hóa và bán lại cho Lê Sỹ Viện với giá 22,8 triệu đồng.

Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Khi ông Viện đang giết mổ số lợn trên thì bị phát hiện. Tại thời điểm phát hiện, trong tổng số lợn mua của Lợi- Ba về thì ông Viện đã sơ chế được 70 con đưa vào bảo quản trong tủ bảo ôn, 3 con đang sơ chế, 8 con đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện 1.196 kg thịt lợn.

Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đã giám định, kết luận toàn bộ 1.196 kg thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện đều dương tính với Vi rút dịch tả lợn Châu Phi. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các bị can và đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tại cơ sở giết mổ của Lê Sỹ Viện khi kiểm tra - Ảnh: CA Thanh Hoá

Hành vi của nhóm đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trong giai đoạn nhu cầu thực phẩm tăng cao.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các đầu mối tiêu thụ số thịt bẩn này nhằm ngăn chặn kịp thời các sản phẩm độc hại ra thị trường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chỉ nên mua thịt lợn tại các cơ sở có uy tín, có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y và tuyệt đối không tiếp tay cho việc buôn bán lợn bệnh, lợn chết.