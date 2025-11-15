Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Nguyễn Thị Thảo Vy sinh năm 2005

15-11-2025 - 12:55 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo Vy (2005).

Ngày 14/11/2025, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo Vy (2005), trú tại TPD Nam Tiến, phường Thành Sen về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 173, Bộ luật hình sự.
 

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thảo Vy có ý định trộm cắp tài sản nên đã đi bộ trên các tuyến đường thuộc phường Thành Sen để tìm xe mô tô của người dân chủ quan, sơ hở. Đến khoảng 17 giờ, ngày 25/10/2025, Nguyễn Thị Thảo Vy phát hiện xe mô tô màu đen, nhãn hiệu HONDA WAVE của một người dân trên ở tổ dân phố 8, phường Thành Sen đang để ngoài đường, khu vực trước cổng nhà, có cắm sẵn chìa khóa.

Khởi tố Nguyễn Thị Thảo Vy sinh năm 2005- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau khi quan sát xung quanh không có người, Vy đã lén lút điều khiển xe ra khỏi hiện trường và cất tại nhà của một người bạn tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Thành Sen khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của cá nhân, luôn khóa cửa, khóa cổng, khóa xe khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; không để xe ở khu vực ngoài sân, ngoài đường nhưng không khóa, không cắm sẵn chìa khóa ở xe; bảo quản túi, ví tiền ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng Công an góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu phạm pháp hình sự trên địa bàn.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT Hà Nội yêu cầu tất cả người dân cần làm ngay việc này

CSGT Hà Nội yêu cầu tất cả người dân cần làm ngay việc này Nổi bật

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Người phụ nữ Hà Nội mất gần 100 triệu đồng khi nghe "bạn trai" rủ đầu tư sàn chứng khoán online

Người phụ nữ Hà Nội mất gần 100 triệu đồng khi nghe "bạn trai" rủ đầu tư sàn chứng khoán online

12:13 , 15/11/2025
Chi tiết hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới

Chi tiết hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới

11:39 , 15/11/2025
Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều chủ nhân trúng lớn vé số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều chủ nhân trúng lớn vé số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long

11:15 , 15/11/2025
CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang

CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang

10:05 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên